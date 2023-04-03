За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 610 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 175 160 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
610 российских оккупантов и 13 БПЛА. Потери врага за 2 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 175 160 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 3619 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин — 6993 (+7) ед.,
- артиллерийских систем — 2694 (+7) ед.,
- РСЗО — 527 (+0) ед.,
- средства ПВО — 280 (+1) ед.,
- самолетов — 306 (+0) ед.,
- вертолетов — 291 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2262 (+13),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5553 (+16) ед.,
- специальная техника — 298 (+2).
Источник: Минфин
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