Евростат подсчитал среднюю стоимость часа работы в ЕС и еврозоне в 2022 году

В 2022 году средняя стоимость часа работы в Евросоюзе превысила отметку в 30 евро . Об этом говорится в данных Евростата , пишет uamedia.eu.

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Какова стоимость часа работы в ЕС

В прошлом году средняя стоимость часа работы в странах Европейского Союза составила 30,5 евро, а в еврозоне (страны с обращением валюты евро) — 34,3 евро.

В 2021 году средняя стоимость часа работы в странах ЕС составила 29 евро, а в еврозоне — 32,8 евро.

Следует отметить, что речь идет не о чистой зарплате «на руки», а об общих затратах работодателя на рабочую силу (включая, например, социальные взносы и т. п. ).

Где самые низкие почасовые затраты на рабочую силу

Самые низкие почасовые расходы на рабочую силу зафиксированы в Болгарии (8,2 евро) и Румынии (9,5 евро), а самые высокие — в Люксембурге (50,7 евро), Дании (46,8 евро) и Бельгии (43,5 евро).).

В 2022 году по сравнению с 2021 годом почасовые расходы на рабочую силу выросли на 5 в ЕС и на 4,7% в еврозоне.

В пределах еврозоны почасовые расходы на рабочую силу выросли во всех государствах-членах. Наибольший рост зафиксировали в Литве (+13,3%), Ирландии (+9,3%) и Эстонии (+9,1%).

В странах ЕС за пределами еврозоны почасовые расходы на рабочую силу, выраженные в национальной валюте, выросли в 2022 году во всех странах, а больше всего — в Болгарии (+15,3%), Венгрии (+13,9%), Румынии (+ 12,2%) и Польше (+11,7%). Меньше всего они выросли в Дании (+2,3%).