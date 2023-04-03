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3 апреля 2023, 8:26 Читати українською

За год войны общий доход площадки OLX упал на 15-20%

За год войны количество новых пользователей OLX выросло на 30%, но общий доход площадки упал на 15−20%, рассказала в интервью LIGA.net генеральный директор OLX Украина и Центральная Азия Екатерина Онищенко.

За год войны количество новых пользователей OLX выросло на 30%, но общий доход площадки упал на 15−20%, рассказала в интервью LIGA.net генеральный директор OLX Украина и Центральная Азия Екатерина Онищенко.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДоходы OLX.
Фото: tvoemisto.tv

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Доходы OLX.

«Если сравнивать рынки по доходам, то в Польше бизнес OLX — самый большой, дальше Румыния, хотя до февраля 2022 года была Украина. Сейчас наша страна — на третьем месте. Следующие — Казахстан, Португалия, Болгария, Босния и Узбекистан», — сказала она.

В феврале-марте 2022 года проседание превысило 70%, но со временем доходы компании начали возобновляться.

«Если примерно сравнивать 2021-й и 2022-й, то по итогам последнего года наши показатели меньше примерно на 15−20%. В январе 2023 года мы имели на 7% меньший доход, чем в январе 2021-го, а в феврале — уже на 10% больше, чем год назад», — рассказала Онищенко.

По ее словам, материнская компания OLX удивлена, что удалось выйти хотя бы на такие показатели.

Сейчас на сайте OLX более 13 млн активных объявлений — 82% от того, что было на момент вторжения.

Средний чек значительно снизился. До войны он был 738 грн., а сейчас — 539 грн.

Источник: Минфин
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