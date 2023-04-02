Президент Владимир Зеленский 1 апреля ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны о введении еще двух пакетов санкций против физических и юридических лиц. Об этом говорится в приказе № 191 и № 192 .
Санкции на 10 лет: Зеленский ввел санкции против ФСБ, Минфина и машиностроительных предприятий РФ
Санкции против РФ
Итого они содержат 380 юридических лиц: главным образом это российские предприятия электронной промышленности, приборостроения, машиностроения
Кроме того, второй список содержит санкции против Федеральной службы безопасности РФ, Совета Федерации, Министерства финансов, Федеральной службы охраны, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Главному управлению специальных программ президента РФ.
В список попали и Генеральный штаб Вооруженных сил РФ и его Главный центр специальных технологий и Главный вычислительный центр, ГУ глубоководных исследований Министерства обороны, Морская арктическая геологоразведочная экспедиция РФ, компании «Роснефтегаз» и «Таймирнефтегаз-Порт».
Также список содержит отдельные юрлица ОАЭ, Чехии, Кипра, Швейцарии, Эстонии, Багамских островов, Сингапура, Великобритании, Австрии, Болгарии и Мальты, а также «Автодор» так называемой «ДНР».
Почти ко всем применялись санкции на десять лет. Среди них, в частности, блокирование активов, прекращение торговли, предотвращение выведения капиталов из Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в публичных и оборонных закупках, запрет сделок с ценными бумагами, прекращение действия торговых соглашений, совместных и промышленных программ, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
К четырем российским заводам применен упрощенный перечень санкций (в частности, без прекращения торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ, в том числе в сфере безопасности и обороны, и без запрета на передачу технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности) и только на пять лет.
Речь идет о НПО «Электромашина» (Челябинск), Бийское производственное объединение «Сибприбормаш», Нижнеломовский электромеханический завод и Славгородский завод радиоаппаратуры.
Применены на десять лет санкции и до 273 человек, почти все из которых являются гражданами России. Среди них есть, в частности, дети заместителя председателя Совета безопасности РФ, бывшего его президента Дмитрия Медведева, председателя Чечни Рамзана Кадырова и первого замглавы администрации президента
Также санкции введены против шести граждан Швейцарии и арестованного ныне в Украине экс-руководителя запорожского завода «Мотор-Сич» Вячеслава Богуслаева, в отношении которого указано гражданство и Украины, и РФ.
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