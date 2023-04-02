Санкции на 10 лет: Зеленский ввел санкции против ФСБ, Минфина и машиностроительных предприятий РФ

Президент Владимир Зеленский 1 апреля ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны о введении еще двух пакетов санкций против физических и юридических лиц. Об этом говорится в приказе № 191 и № 192 .

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Санкции против РФ

Итого они содержат 380 юридических лиц: главным образом это российские предприятия электронной промышленности, приборостроения, машиностроения и т. д. и ряд научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.

Кроме того, второй список содержит санкции против Федеральной службы безопасности РФ, Совета Федерации, Министерства финансов, Федеральной службы охраны, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Главному управлению специальных программ президента РФ.

В список попали и Генеральный штаб Вооруженных сил РФ и его Главный центр специальных технологий и Главный вычислительный центр, ГУ глубоководных исследований Министерства обороны, Морская арктическая геологоразведочная экспедиция РФ, компании «Роснефтегаз» и «Таймирнефтегаз-Порт».

Также список содержит отдельные юрлица ОАЭ, Чехии, Кипра, Швейцарии, Эстонии, Багамских островов, Сингапура, Великобритании, Австрии, Болгарии и Мальты, а также «Автодор» так называемой «ДНР».

Почти ко всем применялись санкции на десять лет. Среди них, в частности, блокирование активов, прекращение торговли, предотвращение выведения капиталов из Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в публичных и оборонных закупках, запрет сделок с ценными бумагами, прекращение действия торговых соглашений, совместных и промышленных программ, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

К четырем российским заводам применен упрощенный перечень санкций (в частности, без прекращения торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ, в том числе в сфере безопасности и обороны, и без запрета на передачу технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности) и только на пять лет.

Речь идет о НПО «Электромашина» (Челябинск), Бийское производственное объединение «Сибприбормаш», Нижнеломовский электромеханический завод и Славгородский завод радиоаппаратуры.

Применены на десять лет санкции и до 273 человек, почти все из которых являются гражданами России. Среди них есть, в частности, дети заместителя председателя Совета безопасности РФ, бывшего его президента Дмитрия Медведева, председателя Чечни Рамзана Кадырова и первого замглавы администрации президента Р Ф Сергея Кириенко.

Также санкции введены против шести граждан Швейцарии и арестованного ныне в Украине экс-руководителя запорожского завода «Мотор-Сич» Вячеслава Богуслаева, в отношении которого указано гражданство и Украины, и РФ.