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2 апреля 2023, 16:30 Читати українською

Украина в марте сократила импорт электроэнергии на 95% (инфографика)

Украина сократила импорт электроэнергии в марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем на 95% — до 7 тысяч МВт-час. Об этом пишет ExPro.

Украина сократила импорт электроэнергии в марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем на 95% — до 7 тысяч МВт-час.
Фото: volynnews.com

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По данным ExPro, из Словакии в марте было поставлено почти 5,5 тысячи МВт-ч, из Молдовы — 1,5 тысячи МВт-ч.

Сокращение импорта

В то же время по сравнению с февралем 2023 года доля Словакии в структуре импорта сократилась с 96% до 77,6%. Наибольшие объемы были поставлены 11−12 марта и 25−26 марта.

Резкое увеличение импорта из Словакии 24−26 марта было спровоцировано падением цен на словацком рынке. В частности, на спотовом рынке, по данным биржи Okte, цена на базовую нагрузку на 25.03 сократилась до 30,52 €/МВт-ч.

В целом импорт электроэнергии в Украину остается на незначительном уровне, поскольку в энергосистеме наблюдается профицит в течение последнего месяца, потребности в дополнительном ресурсе нет.

Среди компаний, которые выкупают пересечение для поставок из Словакии или Молдовы — «Д.Трейдинг», «ЭРУ Трейдинг», «Нексттрейд», «НАП-Комьюнити», «Артлекс-Групп» и другие.

По данным аукционной платформы НЭК «Укрэнерго», разрешенная мощность для импорта из Словакии в течение месяца составляла 500 МВт, однако компании не выкупали пересечение в полном объеме.

Напомним

Объем импорта электроэнергии из Словакии в феврале 2023 года составил почти 136,5 тысячи МВт-час, что в 2,18 раза больше объемов января 2023 года. Рекордных отметок импорт достигал в начале месяца, 3−6 февраля, около 10−11 тыс. МВт-ч в сутки. Средневзвешенная цена по направлению Словакия-Украина, по данным ExPro, составила 179,5$/МВт-час.

Также в феврале было поставлено 5,3 тыс. МВт-ч из Молдовы.

Источник: Минфин
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