С 1 апреля в Украине вступил в действие закон о е-резидентстве, который позволит иностранцам, в частности, IT-специалистам, в онлайн формате становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
В Украине заработал закон о е-резидентстве. Детали
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Отмечается, что команда Минцифры вместе с НБУ, МИДом, Минюстом, МВД, СБУ и Государственной налоговой службой работают над нормативно-правовой базой, позволяющей запустить проект полноценно.
Кроме того, власти протестуют сервис, с помощью которого иностранцы смогут подавать заявку на получение статуса е-резидента.
«По завершению тестирования планируем привлечь около 1000 е-резидентов. Ожидаем предоставления последнего разрешения от НБУ, которое поможет запустить проект полноценно. Речь идет о возможности для е-резидентов переводить средства на собственный счет за границей в валюте. Для украинского бюджета проект будет нести дополнительную прибыль. Также он будет способствовать популяризации Украины, как мирового IT-бренда и роста нашей позиции в международных рейтингах, в частности, Doing Business», — отметил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков.
Что позволит проект
Запуск проекта е-резидентства позволит иностранцам:
- в несколько кликов становиться предпринимателями в Украине;
- дистанционно управлять своим делом с помощью современных технологий;
- подписывать документы электронной подписью;
- дистанционно открывать банковские счета и управлять ими;
- уплачивать налоги на льготных условиях.
Кто не сможет получить статус е-резидента
- Граждане страны-агрессора РФ;
- внесенные в «черный список» FATF (организация, борющаяся с отмыванием денег и финансированием терроризма);
- лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).
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