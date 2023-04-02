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2 апреля 2023, 8:48 Читати українською

В Украине заработал закон о е-резидентстве. Детали

С 1 апреля в Украине вступил в действие закон о е-резидентстве, который позволит иностранцам, в частности, IT-специалистам, в онлайн формате становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

С 1 апреля в Украине вступил в действие закон о е-резидентстве, который позволит иностранцам, в частности, IT-специалистам, в онлайн формате становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет.
Фото: myc.news

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Подробности

Отмечается, что команда Минцифры вместе с НБУ, МИДом, Минюстом, МВД, СБУ и Государственной налоговой службой работают над нормативно-правовой базой, позволяющей запустить проект полноценно.

Кроме того, власти протестуют сервис, с помощью которого иностранцы смогут подавать заявку на получение статуса е-резидента.

«По завершению тестирования планируем привлечь около 1000 е-резидентов. Ожидаем предоставления последнего разрешения от НБУ, которое поможет запустить проект полноценно. Речь идет о возможности для е-резидентов переводить средства на собственный счет за границей в валюте. Для украинского бюджета проект будет нести дополнительную прибыль. Также он будет способствовать популяризации Украины, как мирового IT-бренда и роста нашей позиции в международных рейтингах, в частности, Doing Business», — отметил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков.

Что позволит проект

Запуск проекта е-резидентства позволит иностранцам:

  • в несколько кликов становиться предпринимателями в Украине;
  • дистанционно управлять своим делом с помощью современных технологий;
  • подписывать документы электронной подписью;
  • дистанционно открывать банковские счета и управлять ими;
  • уплачивать налоги на льготных условиях.

Кто не сможет получить статус е-резидента

  • Граждане страны-агрессора РФ;
  • внесенные в «черный список» FATF (организация, борющаяся с отмыванием денег и финансированием терроризма);
  • лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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