За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 174550 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
560 российских оккупантов и 2 танка. Потери врага за 1 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 174550 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 3618 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6986 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 2687 (+4) ед,
- РСЗО — 527 (+0) ед,
- средства ПВО — 279 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2249 (+1),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5537 (+9) ед,
- специальная техника — 296 (+0).
Источник: Минфин
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