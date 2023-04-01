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1 апреля 2023, 15:05 Читати українською

Tesla запустила в Европе линейку премиального пива GigaBier в стиле Cybertruck (фото)

Tesla выпустила ограниченную серию пива GigaBier в стиле Cybertruck, доступном на европейском рынке. Упаковка пива из 3 бутылок по 330 мл стоит 89 евро. Об этом сообщает пресс-служба Tesla.

Tesla выпустила ограниченную серию пива GigaBier в стиле Cybertruck, доступном на европейском рынке.
Фото: pixabay.com

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«Tesla GigaBier создана, чтобы подражать форме Cybertruck, чтя 500-летнюю традицию немецкого пивоварения Reinheitsgebot. Наслаждайтесь этим ограниченным тиражом пива, сваренного в Берлине с нашим эксклюзивным сортом Cyberhops и нотами цитрусовых, бергамота и сладких фруктов. У каждой бутылки бесшовная глянцевая черная оболочка с водяным знаком Giga, светящейся в темноте», — говорится в сообщении компании.

Содержание алкоголя составляет 5% об. Пиво сделано в Германии.

По данным Teslarati, Tesla создала торговые марки «Giga Beer» и «Giga Bier». И хотя Tesla подала заявку на регистрацию продукта через Патентное ведомство США, GigaBier не будет доступен в США, по крайней мере, пока.

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Стоит отметить, что GigaBier — уже второе предприятие Tesla, производящее алкогольные напитки. Несколько лет назад Маск выпускал Tesla Tequila, предлагавшуюся в стилизованной под электрическую молнию бутылке объемом 0,75 литра по цене $250.

Причем партию текилы раскупили в рекордно короткие сроки. Впоследствии бутылки продавались на eBay и других сайтах свыше $1 000.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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