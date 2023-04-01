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1 апреля 2023, 11:14 Читати українською

Нацбанк уменьшил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 27 по 31 марта, продал на межбанковском валютном рынке $343,18 млн против $495,45 млн на прошлой неделе. При этом регулятор ничего не покупал. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк в течение недели, с 27 по 31 марта, продал на межбанковском валютном рынке $343,18 млн против $495,45 млн на прошлой неделе.
Фото: pixabay.com

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Таким образом, НБУ уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $152,27 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

  • купил $61,30 млн;
  • продал $7 243,41 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $7 182,11 млн.

Читайте также: Международные резервы Украины за месяц «похудели» на миллиард. В НБУ назвали причину

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Smehue4ki
Smehue4ki
1 апреля 2023, 12:10
#
Як тільки зрівняється курс з чорним ринком ці вливання ще меншими будуть
+
0
chc788
chc788
1 апреля 2023, 12:25
#
Де ви бачите інформацію в цій статті про якісь вливання? Чи вам байдуже що писати?
+
0
TAN72
TAN72
1 апреля 2023, 13:12
#
Что нам дают сливаем все в гривну, о какой стабильности курса может идти речь. Дефолт не за горами.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
1 апреля 2023, 15:43
#
Шо,таки по 180 будет в апреле?)))))
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
1 апреля 2023, 13:58
#
Все поменяется когда надо будет НБУ…
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