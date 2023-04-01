Национальный банк в течение недели, с 27 по 31 марта, продал на межбанковском валютном рынке $343,18 млн против $495,45 млн на прошлой неделе. При этом регулятор ничего не покупал. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Нацбанк уменьшил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, НБУ уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $152,27 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $61,30 млн;
- продал $7 243,41 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $7 182,11 млн.
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Источник: Минфин
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