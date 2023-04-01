За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 173 990 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
630 российских оккупантов и 1 танк. Потери врага за 31 марта
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Потери врага
- личного состава — около 173990 (+630) человек ликвидировано,
- танков — 3616 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 6981 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2683 (+8) ед,
- РСЗО — 527 (+1) ед,
- средства ПВО — 279 (+1) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248 (+0),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5528 (+7) ед,
- специальная техника — 296 (+2).
Источник: Минфин
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