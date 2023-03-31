К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 31 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 31 марта
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Закрытие 31 марта
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,87/40,26
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39,83/40,23
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4/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,15 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,77−37,95, евро — 40,85−41,05 грн.
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Источник: Минфин
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