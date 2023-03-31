Украинское водительское удостоверение теперь можно обменять в Германии

С 31 марта в Берлине заработало обособленное подразделение ГП «Документ». Германия стала пятой страной, где можно обменять украинское водительское удостоверение на такое же украинское. Об этом сообщает пресс-служба ГСЦ МВД.

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Стационарный центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» находится по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.

Услуга по обмену водительского удостоверения предоставляется по графику:

вторник — пятница с 9:00 до 17:00

суббота с 9:00 до 15:30

воскресенье и понедельник — выходные

В каких случаях обменивается водительское удостоверение

у имеющегося истек срок действия;

надписи на пластиковом бланке стерлись и не читаются;

лицо изменило данные — фамилию, имя, отчество;

водитель желает заменить старое удостоверение новое.

В центре обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Берлине обмен водительского удостоверения проводится по такому же алгоритму, как и в других центрах ГП «Документ» за рубежом.

Напомним, что такие же центры находятся еще в Польше, Чехии, Словакии, Турции. Со всеми адресами обособленных подразделений ГП «Документ» можно ознакомиться по этой ссылке.

Пакет документов

Для получения услуги водительского обмена необходимо представить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;

справка налогоплательщика — «идентификационный код»;

имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п. ) в случае изменения таких данных.

Алгоритм предоставления услуги

В центре обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Берлине обмен водительского удостоверения проводится по такому же алгоритму, как и в других центрах ГП «Документ» за рубежом.

Администратор «Паспортного сервиса» на фронт-офисе получает полный пакет документов, необходимых для оформления, фотографирует человека и формирует заявку для обмена водительским удостоверением за рубежом. На бэк-офисе администратор сервисного центра МВД в Украине рассматривает заявку на обмен водительским удостоверением. В случае успешного рассмотрения заявки, администратор в Берлине распечатывает на специальном бланке готовое новое водительское удостоверение.

Пакет документов

Необходимые документы для получения услуги обмена украинского водительского удостоверения на такое же украинское: