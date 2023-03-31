С 31 марта в Берлине заработало обособленное подразделение ГП «Документ». Германия стала пятой страной, где можно обменять украинское водительское удостоверение на такое же украинское. Об этом сообщает пресс-служба ГСЦ МВД.
Украинское водительское удостоверение теперь можно обменять в Германии
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Стационарный центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» находится по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.
Услуга по обмену водительского удостоверения предоставляется по графику:
- вторник — пятница с 9:00 до 17:00
- суббота с 9:00 до 15:30
- воскресенье и понедельник — выходные
В каких случаях обменивается водительское удостоверение
- у имеющегося истек срок действия;
- надписи на пластиковом бланке стерлись и не читаются;
- лицо изменило данные — фамилию, имя, отчество;
- водитель желает заменить старое удостоверение новое.
В центре обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Берлине обмен водительского удостоверения проводится по такому же алгоритму, как и в других центрах ГП «Документ» за рубежом.
Напомним, что такие же центры находятся еще в Польше, Чехии, Словакии, Турции. Со всеми адресами обособленных подразделений ГП «Документ» можно ознакомиться по этой ссылке.
Пакет документов
Для получения услуги водительского обмена необходимо представить пакет документов:
- паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;
- справка налогоплательщика — «идентификационный код»;
- имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;
- документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака
и т. п.) в случае изменения таких данных.
Алгоритм предоставления услуги
В центре обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Берлине обмен водительского удостоверения проводится по такому же алгоритму, как и в других центрах ГП «Документ» за рубежом.
Администратор «Паспортного сервиса» на фронт-офисе получает полный пакет документов, необходимых для оформления, фотографирует человека и формирует заявку для обмена водительским удостоверением за рубежом. На бэк-офисе администратор сервисного центра МВД в Украине рассматривает заявку на обмен водительским удостоверением. В случае успешного рассмотрения заявки, администратор в Берлине распечатывает на специальном бланке готовое новое водительское удостоверение.
Пакет документов
Необходимые документы для получения услуги обмена украинского водительского удостоверения на такое же украинское:
- паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства лица),
- справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
- документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака),
- имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену.
Комментарии