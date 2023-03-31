Украинское водительское удостоверение теперь можно обменять в Германии

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 марта 2023, 15:29 Читати українською

Украинское водительское удостоверение теперь можно обменять в Германии

С 31 марта в Берлине заработало обособленное подразделение ГП «Документ». Германия стала пятой страной, где можно обменять украинское водительское удостоверение на такое же украинское. Об этом сообщает пресс-служба ГСЦ МВД.

С 31 марта в Берлине заработало обособленное подразделение ГП «Документ».
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Стационарный центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» находится по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.

Услуга по обмену водительского удостоверения предоставляется по графику:

  • вторник — пятница с 9:00 до 17:00
  • суббота с 9:00 до 15:30
  • воскресенье и понедельник — выходные

В каких случаях обменивается водительское удостоверение

  • у имеющегося истек срок действия;
  • надписи на пластиковом бланке стерлись и не читаются;
  • лицо изменило данные — фамилию, имя, отчество;
  • водитель желает заменить старое удостоверение новое.

В центре обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Берлине обмен водительского удостоверения проводится по такому же алгоритму, как и в других центрах ГП «Документ» за рубежом.

Напомним, что такие же центры находятся еще в Польше, Чехии, Словакии, Турции. Со всеми адресами обособленных подразделений ГП «Документ» можно ознакомиться по этой ссылке.

Пакет документов

Для получения услуги водительского обмена необходимо представить пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;
  • справка налогоплательщика — «идентификационный код»;
  • имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;
  • документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п.) в случае изменения таких данных.

Алгоритм предоставления услуги

В центре обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Берлине обмен водительского удостоверения проводится по такому же алгоритму, как и в других центрах ГП «Документ» за рубежом.

Администратор «Паспортного сервиса» на фронт-офисе получает полный пакет документов, необходимых для оформления, фотографирует человека и формирует заявку для обмена водительским удостоверением за рубежом. На бэк-офисе администратор сервисного центра МВД в Украине рассматривает заявку на обмен водительским удостоверением. В случае успешного рассмотрения заявки, администратор в Берлине распечатывает на специальном бланке готовое новое водительское удостоверение.

Пакет документов

Необходимые документы для получения услуги обмена украинского водительского удостоверения на такое же украинское:

  • паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства лица),
  • справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
  • документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака),
  • имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами