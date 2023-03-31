АРМА получило первый купон по военным облигациям почти на 98 миллионов

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), в марте 2023 года получило первый купонный платеж по военным облигациям в размере 97,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На сегодня Национальное агентство приобрело у Министерства финансов ценных бумаг на общую сумму более 1,23 млрд грн. В частности, ОВГЗ на сумму более 670 млн. грн. было приобретено благодаря продаже на торгах арестованного аммиака российского происхождения.

«После конфискации арестованных средств, за которые приобретены ценные бумаги, они будут перечислены в госбюджет вместе с начисленными суммами купонных платежей. В то же время в случае отмены ареста, владельцы соответствующих активов смогут получить облигации или средства после их погашения (включают стоимость облигаций и доходов по ним)», — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что АРМА приобрело самый большой пакет военных облигаций с начала войны.