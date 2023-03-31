Валютный прогноз: данные по ВВП США могут изменить настроения инвесторов

Сегодня выйдут данные по ВВП США за IV квартал пришлого года. Положительная динамика может воодушевить инвесторов и отвлечь их от рисков надвигающейся рецессии. Фондовые индексы еще вчера продемонстрировали готовность дальнейшего роста и полной смены тренда на восходящий. Однако доллар США, вероятно, продолжит слабеть и далее. Рост баланса ФРС привел к его ослаблению относительно других валют и драгоценных металлов. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.





График валютной пары EURUSD, D1.

Продолжается рост курса EUR относительно USD. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0518, а сопротивление — на 1,0913. Доллар укреплялся до 1,0750, однако сейчас вновь слабеет. На данный момент ожидается дальнейшее укрепление EUR к отметке 1,1002.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления сместился на 0,9425, а поддержка теперь находится на 0,9071. При закреплении выше отметки 0,9305 доллар вырастет до уровня 0,9546. В противном случае USD может ослабнуть к 0,8977.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD новый уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6777, а поддержка — на 0,6578. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать смещение цены под уровень 0.6718, что уже наблюдается с начала текущей недели. В противном случае USD может ослабнуть до 0,6854.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначился ценовой канал с границами 130,56−133,81. На данный момент JPY стремится достичь отметки 129,29. Для этого ей необходимо закрепиться под уровнем 132,28. В противном случае JPY ослабнет до 135,11.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD уровень поддержки теперь расположен на отметке 1,2190. Сопротивление было сформировало вчера на 1,2349. На момент написания комментария наблюдались активные попытки его пробить. Если это получится, то USD может ослабнуть к 1,2478.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3554. Сопротивлением теперь стала отметка 1,3883. Цена вчера закрепилась под уровнем 1,3660. На момент написания комментария наблюдались активные попытки пробить уровень поддержки. Если это удастся, то USD ослабнет к 1,3420.