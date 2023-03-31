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31 марта 2023, 11:02 Читати українською

Стоимость золота достигла годового максимума, рынок акций восстанавливается: что нужно знать утром

Кратко о главном на международных рынках.

Кратко о главном на международных рынках.
Фото: pixabay.com

Американские акции растут второй день подряд

S&P 500 прибавил 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,7%, а индекс Dow Jones — 0,4%. Осторожный оптимизм на американском фондовом рынке возник в связи с тем, что опасения инвесторов по поводу банковского кризиса отступают. К тому же участники рынка продолжают рассчитывать на то, что цикл повышения процентных ставок близок к концу. На этом фоне вернулся аппетит инвесторов к риску. Их интерес к бигтехам позволил индексу Nasdaq вернуться в зону бычьего рынка, поднявшись более чем на 20% от своих декабрьских минимумов.

Акции Азии растут вслед за Уолл-стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,9%, японский Nikkei прибавил 1,1%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 1%, сингапурский STI увеличился на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,2% и 0,8% соответственно. Все — из-за того, что опасения по поводу дальнейшего банковского кризиса отошли на второй план.

Moody's: банковский кризис не повредит кредитному рейтингу Америки

Крупнейшие с 2008 года банковские банкротства в США (Silicon Valley Bank и Signature Bank) не должны существенно повредить кредитоспособности Америки, говорят эксперты. Банковский кризис, из-за которого официальные лица США начали экстренные интервенции, вряд ли повлечет за собой значительные прямые расходы для федерального правительства страны, отмечает Moody's.

Стоимость золота достигла годового максимума

В ходе вчерашних торгов фьючерсы на золото выросли на 0,7% до $1999 за унцию. По мнению экспертов, растущий спрос на золото обусловлен ослаблением доллара и более низкой доходностью облигаций, поскольку инвесторы ожидают падения процентных ставок.

О том, что последние потрясения в банковском секторе США предвещают ужесточение экономических условий и вместе с этим — паузу в агрессивном повышении процентных ставок, говорят и некоторые эксперты. Все это, по их мнению, может привести к дальнейшему росту золота.

В марте, например, бумаги американских производителей золота уже были одними из лучших на рынке: акции Newmont выросли примерно на 11%, Barrick Gold подскочили на 14%, а капитализация Kinross Gold увеличилась на 27% по сравнению с предыдущим месяцем.

Всемирный банк: экономика стран Азии сохранит устойчивый рост в этом году

Эксперты ожидают, экономика региона покажет еще более быстрые темпы роста, чем в 2022 году. И это — несмотря на последствия пандемии и геополитического кризиса. В целом ВВП стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в этом году, по прогнозам Всемирного банка, вырастет примерно на 5,1% по сравнению с ростом 3,5% в 2022 году. Предыдущий прогноз организации предполагал рост на 4,6%, однако благодаря ожиданиям быстрого восстановления Китая эти оценки были улучшены.

Источник: Минфин
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