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31 марта 2023, 12:04 Читати українською

Лондон потерял статус ведущего мирового финансового центра

Нью-Йорк сравнялся с Лондоном по рейтингу мировых финансовых центров. Об этом говорится в исследовании администрации лондонского Сити (City of London Corporation), сообщает Интерфакс-Украина.

Нью-Йорк сравнялся с Лондоном по рейтингу мировых финансовых центров.
Фото: pixabay.com

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Британская столица получила отметку 60 баллов по шкале конкурентоспособности, добавив 1 пункт по сравнению с предыдущим годом.

Тем временем Нью-Йорк набрал сразу два пункта и получил 60 баллов. На третьем месте расположился Сингапур (51 балл), пятерку замыкают Франкфурт (46) и Париж (43).

Причина утраты лидерства

Лондон потерял единоличное лидерство впервые за всю историю составления этого рейтинга, отмечает Financial Times. Причина тому — Brexit и более активный рост других региональных финансовых центров.

«Конкурентное преимущество Лондона в опасности. Нам нужны долгосрочные планы стимулирования роста в финансовом секторе и в секторе профессиональных услуг», — отметил Крис Гейворд из City of London Corporation.

Администрация Сити начала составление такого плана при поддержке Lloyd's, Schroders, JPMorgan, EY и Barclays. Ожидается, что предварительные рекомендации будут обнародованы осенью.

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В отчете отмечается, что Лондон демонстрирует хорошие показатели по таким параметрам как инновации, финансовая активность, устойчивость финансовой системы и инфраструктура для ведения бизнеса, а также наличие квалифицированных кадров и благоприятное регулирование. Однако Нью-Йорк опережает британскую столицу в плане инвестиций в технологии и объеме заключенных сделок.

Британский финсектор

Британский финсектор в 2022 году внес положительный вклад в сальдо внешнеторгового баланса в размере 64 млрд фунтов ($79,2 млрд) — это больше, чем в любой другой стране мира, говорится в докладе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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