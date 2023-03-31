Всемирный банк разрешил перенаправить до $132 миллионов на кредиты «5-7-9» и госгарантии аграриям

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 марта 2023, 10:01 Читати українською

Всемирный банк разрешил перенаправить до $132 миллионов на кредиты «5-7-9» и госгарантии аграриям

Всемирный банк (ВБ) в рамках открытой 2019 года на $200 млн программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины» позволил использовать оставшиеся $132 млн на улучшение доступа аграриев к финансированию через программы «5−7−9» и частичное гарантирование кредитов для малых фермерских хозяйств, поддержки садоводства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Всемирный банк (ВБ) в рамках открытой 2019 года на $200 млн программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины» позволил использовать оставшиеся $132 млн на улучшение доступа аграриев к финансированию через программы «5−7-9» и частичное гарантирование кредитов для малых фермерских хозяйств, поддержки садоводства.
Фото: zoda.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«ВБ работает с международными партнерами, чтобы быстро помочь правительству в восстановлении сельского хозяйства, предоставляет приоритет программам, которые в первую очередь будут поддерживать ликвидность в течение следующего производственного сезона (включая частичную гарантию кредитов), садоводство для обеспечения продовольственной безопасности и эффективного управления ирригационным водоснабжением», — заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.

ВБ уточнил, что реструктурированная программа дополнит деятельность ООН, ЕС и Агентства США по международному развитию (USAID) в поддержке возобновления агросектора Украины. В частности, она внесет свой вклад в Инициативу по устойчивому развитию сельского хозяйства в Украине, запущенную USAID в начале августа 2022 года, целью которой является мобилизация финансирования в размере $250 млн.

Читайте также: Минэкономики планирует расширить программу «Доступные кредиты 5−7−9%»

Согласно данным банка, последний раз ВБ выделил Украине $31 млн по этой программе в апреле 2022 года.

Как сообщила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа в Facebook, за первые два месяца 2023 года государство уже направило 1,44 млрд грн для украинских предпринимателей. Наибольшая часть этих средств (1,33 млрд грн) была выделена через Фонд развития предпринимательства, в частности, на программу льготного кредитования «5−7−9%».

В целом расходы на Фонд развития предпринимательства в этом году составят 16 млрд грн, что в 2,5 раза больше по сравнению с соответствующими фактическими расходами в прошлом году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zig4free
zig4free
31 марта 2023, 11:33
#
Интересно кто и сколько кому подмазал?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами