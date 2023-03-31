Всемирный банк разрешил перенаправить до $132 миллионов на кредиты «5-7-9» и госгарантии аграриям

Всемирный банк (ВБ) в рамках открытой 2019 года на $200 млн программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины» позволил использовать оставшиеся $132 млн на улучшение доступа аграриев к финансированию через программы «5−7−9» и частичное гарантирование кредитов для малых фермерских хозяйств, поддержки садоводства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«ВБ работает с международными партнерами, чтобы быстро помочь правительству в восстановлении сельского хозяйства, предоставляет приоритет программам, которые в первую очередь будут поддерживать ликвидность в течение следующего производственного сезона (включая частичную гарантию кредитов), садоводство для обеспечения продовольственной безопасности и эффективного управления ирригационным водоснабжением», — заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.

ВБ уточнил, что реструктурированная программа дополнит деятельность ООН, ЕС и Агентства США по международному развитию (USAID) в поддержке возобновления агросектора Украины. В частности, она внесет свой вклад в Инициативу по устойчивому развитию сельского хозяйства в Украине, запущенную USAID в начале августа 2022 года, целью которой является мобилизация финансирования в размере $250 млн.

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Согласно данным банка, последний раз ВБ выделил Украине $31 млн по этой программе в апреле 2022 года.

Как сообщила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа в Facebook, за первые два месяца 2023 года государство уже направило 1,44 млрд грн для украинских предпринимателей. Наибольшая часть этих средств (1,33 млрд грн) была выделена через Фонд развития предпринимательства, в частности, на программу льготного кредитования «5−7−9%».

В целом расходы на Фонд развития предпринимательства в этом году составят 16 млрд грн, что в 2,5 раза больше по сравнению с соответствующими фактическими расходами в прошлом году.