Евро подорожал на 9 копеек. Официальный курс валют

31 марта европейская валюта подорожала на девять копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,78 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

30 марта НБУ установил официальный курс на уровне 39,69 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 25 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.

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