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30 марта 2023, 19:26 Читати українською

«Налог на Google»: Госбюджет уже получил 6,3 миллиарда

По итогам 2022 года международные компании перечислили в госбюджет более 6,3 млрд грн «налога на Google», уплачиваемого украинскими пользователями платных услуг в сети интернет. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По итогам 2022 года международные компании перечислили в госбюджет более 6,3 млрд грн «налога на Google», уплачиваемого украинскими пользователями платных услуг в сети интернет.

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«По результатам поданных за четвертый квартал 2022 года упрощенных деклараций по налогу на добавленную стоимость налогоплательщиками задекларировано почти $52,1 млн или 1,9 млрд грн, что больше на $12,1 млн или 0,4 млрд грн, чем в третьем квартале 2022 года «, — написал он.

Гетманцев уточнил, что эта сумма уплачена в государственный бюджет в 2023 году.

Ранее Гетманцев сообщал, что по итогам первых трех кварталов 2022 года международные компании перечислили в госбюджет 4,3 млрд грн «налога на Google». Таким образом, за весь год от этого налога поступило 6,32 млрд грн.

Кто заплатил больше всего

Гетманцев уточнил, что в четвертом квартале прошлого года самые большие суммы налога на уплату задекларировали сервисы Google, Apple, Valve, PlayStation, Netflix и Etsy.

По состоянию на начало 2023 года на учете состояло 86 человек-нерезидентов, которые осуществляют операции по поставке электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины и представляют отчеты.

«В феврале-марте 2023 года такие компании как Uber и Bolt стали плательщиками этого налога», — добавил Гетманцев.

По словам первого замглавы налогового комитета Ярослава Железняка, интернет-платформа «для взрослых» OnlyFans за последний квартал 2022 года задекларировала «налог на Google» $303,1 тыс. По сравнению с третьим кварталом 2022 года — это больше на $16 тыс.

«И это при том, что у нас до сих пор криминализированная порнография. И эту глупость нужно исправлять», — прокомментировал Железняк в Telegram.

Читайте также: «Налог на Google». Украинский бюджет получил первые поступления от OnlyFans

Напомним

Закон о «налоге на Google» полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

Ранее Гетманцев отмечал, что такие гиганты, как Facebook, Viber и другие, не платят НДС. По подсчетам, государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд грн.

Источник: Минфин
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