К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 25 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 30 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 30 марта
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Закрытие 30 марта
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,66/40,05
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39,91/40,31
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25/26
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,05 грн. Евро покупают за 40,42 грн, а продают за 41,05 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−37,95, евро — 40,80−41,00 грн.
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Источник: Минфин
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