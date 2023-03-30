Курс валют на вечер 30 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 25 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 30 марта Закрытие 30 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,66/40,05 39,91/40,31 25/26

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,05 грн. Евро покупают за 40,42 грн, а продают за 41,05 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−37,95, евро — 40,80−41,00 грн.

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