Tesla столкнулась с проблемами из-за решения снизить цену электрокаров

Компания Tesla 29 марта сообщила, что в ближайшее время ожидает уменьшения налоговой льготы на свои Model 3 с задним приводом, действовавшей с января 2023-го и составлявшей $7,5 тысячи. Соответствующее решение будет принято американским Минфином, ожидают аналитики LBLV .

Министерство должно до конца текущей недели опубликовать руководство, касающееся источников аккумуляторных батарей для электрокаров. Изменения скажутся на кредитах, доступных для части таких машин (они останутся актуальными для поставок, произведенных до публикации измененного руководства).

Власти США сообщают, что после нововведений госоргана уменьшится количество машин, которые могут рассчитывать на полные или частичные кредиты. В Tesla также отметили, что пользоваться налоговыми скидками смогут лишь те американские потребители, которые приобретают ее автомобили для личных нужд.

В первых числах февраля Минфин США сообщал, что по итогам пересмотра классификации транспорта большее число машин с электрическими двигателями от Tesla, Ford, GM и Volkswagen сможет рассчитывать на льготы, составляющие $7,5 тысячи.

BYD теснит Tesla на китайском рынке электромобилей

После того как компания Маска решила уменьшить стоимость своих машин на территории КНР, она потеряла часть этого рынка. Ее позиции захватил китайский автопроизводитель BYD, которого поддерживает Уоррен Баффетт. С начала текущего года эта компания более чем в пять раз опередила Tesla по количеству проданных машин.

Часть экспертов отмечает, что после решения компании Маска о снижении цен на свои автомобили значительная часть ее конкурентов предприняла аналогичные шаги. Они прогнозируют, что 2023-й станет первым годом, когда внутренние бренды Китая обгонят международных конкурентов по продажам.

В 2022-м производители машин из КНР заняли 47% на рынке легкового автотранспорта в этой стране, сообщили в LBLV. При этом BYD добилась впечатляющих финансовых результатов, что может быть предвестником сильного усиления позиций Поднебесной в этой сфере.

По итогам прошлого года BYD нарастила чистую прибыль более чем в 5 раз, до $2,4 миллиарда. Компания ждет, что по итогам января-марта 2023-го ее продажи увеличатся на 80% год к году. Сейчас доля продаж этой компании на китайском рынке электрокаров достигла 40% против 7,8% у Tesla.

Ева Орлова, финансовый аналитик LBLV