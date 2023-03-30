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30 марта 2023, 13:00 Читати українською

Лучшие из лучших: кто станет победителем FinAwards. Церемония награждения состоится уже завтра

Приглашаем всех на самое ожидаемое событие года — церемонию награждения премии FinAwards, которая состоится уже завтра, — 31 марта. За 6 лет существования событие стало настоящим праздником для финансовой отрасли, а также бизнеса и общественности в целом.

В этом году на награждении будут присутствовать ведущие финансисты, банкиры, страховщики и представители всего Fintech, которые будут соревноваться за престижные награды в 34 различных номинациях по разным категориям. Вы можете узнать об этом первыми! Многие победители будут отмечены за вклад в развитие финансовых технологий, которые помогают улучшать качество жизни людей не только в Украине, но и во всем мире.

В этот день гости получат возможность не только насладиться церемонией награждения, но и встретиться с коллегами, обсудить главные тренды финансового рынка, наладить новые бизнес-контакты и расширить свои горизонты.

Это будет незабываемый вечер, который запомнится гостям надолго. На церемонии гостей ожидает невероятная атмосфера праздника, которую создадут атмосферная живая музыка и стендап-комик, участник фестивалей «Лига Смеха Стендап» и «1st Kyiv International Stand Up Comedy Week», участник гала-концерта «Indepetendent Stand Up Festival» и многих других — Денис Кораблев. Его шутки точно поднимут вам настроение и дадут заряд положительной энергией на весь праздник.

Кроме этого, на церемонии награждения будет возможность насладиться дегустацией вина — самого популярного бренда чилийского вина — Casillero del Diablo, которое будет представлено винным партнером компании Баядера. Вы сможете насладиться этим отличным напитком в уютной обстановке и услышать его историю от эксперта компании.

При покупке билета на FinAwards вы получаете не только возможность посетить мероприятие, но и шанс найти новых партнеров, клиентов и знакомых в сфере финансов.

Поэтому не упускайте возможность стать частью этого увлекательного события и купите билет на FinAwards прямо сейчас!

Детали и билеты доступны на официальном сайте мероприятия.

Партнеры премии:

Уникальная миссия медволонтеров FRIDA Ukraine, которая объединила врачей со всей Украины. Уже год профессора, доценты, преподаватели университета Богомольца и медики государственных и частных клиник еженедельно в свои выходные выезжают в деоккупированные и прифронтовые регионы. Они меняют свои белые халаты на бронежилеты и, рискуя жизнью, оказывают помощь детям, инвалидам и пожилым людям.

Финансовая компания «Є ГРОШІ КОМ» — FinTech компания, является одной из лучших в микрофинансовом секторе, которая успешно развивается на рынке финансовых услуг и устанавливает новые стандарты качества обслуживания.

Компания Зекредит — за последний год выросла в разы и вошла в топ-10 финтех на рынке. Несмотря на сложную ситуацию в стране, компания продолжает развиваться и расширяться, запуская как новые бренды, так и новые сервисы. Не останавливается в помощи ВСУ, пострадавшим от войны, детям, даже украинской разведке и СБУ. Ускоряем победы и поднимаем экономику вместе!

Источник: Минфин
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