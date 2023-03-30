Нефть дешевеет, акции технологических компаний растут: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли в среду

S&P 500 прибавил 1,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,8%, а индекс Dow Jones — 1%. Поддержку американскому рынку оказал рост акций крупных технологических компаний. Например, бумаги Amazon выросли вчера более чем на 3%, а акции Apple и Netflix прибавили 2% и 2,5% соответственно. Помимо них, расти также продолжили бумаги региональных банков США. Так, отраслевой индекс — S&P Regional Banks — подорожал примерно на 1%.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня примерно на 0,1%, японский Nikkei упал 0,8%, сингапурский STI потерял на 0,3%, гонконгский Hang Seng и Shanghai Composite снизились на 0,7% и 0,2% соответственно, а южнокорейский Kospi вырос на 0,9%.

Goldman Sachs: развитие ИИ может повлиять на сокращение 300 млн рабочих мест

Согласно исследованию Goldman Sachs, до 300 млн рабочих мест могут быть автоматизированы с помощью новых технологий искусственного интеллекта, вроде ChatGPT. В отчете американского инвестбанка говорится, что около 18% работы во всем мире может быть компьютеризировано. Причем эффект будет более ощутимым в странах с развитой экономикой, чем на развивающихся рынках.

Больше всего, по мнению экспертов Goldman Sachs, пострадают административные работники и юристы, а меньшее всего — строители и специалисты по ремонтным работам. Однако вместе с этим в компании прогнозируют, что внедрение ИИ может в конечном итоге повысить производительность труда и увеличить мировой ВВП на 7% ежегодно в течение 10 лет.

Нефть дешевеет на фоне сигналов о слабом спросе

Фьючерсы на Brent подешевели сегодня на 0,4%, до $78 за баррель, а контракты на WTI упали 0,3%, до $72,78. Все — после того, как в США зафиксировали самое резкое с 2016 года снижение спроса на нефтепродукты.

Тем не менее большинство экспертов делают ставку на то, что восстановление Китая станет основой для нефтяного ралли в конце этого года. Все это, надеются специалисты, позволит сгладить замедление роста мировой экономики.