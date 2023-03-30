За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 172 900 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
560 российских оккупантов и 8 бронированных машин. Потери врага за 29 марта
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Потери врага
- личного состава — около 172900 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 3610 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 6974 (+8) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 2671 (+12) ед,
- РСЗО / MLRS — 526 (+0) ед,
- средства ПВО — 278 (+1) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2239 (+0),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5518 (+11) ед,
- специальная техника — 291 (+3).
Источник: Минфин
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