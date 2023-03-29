В госбюджет Украины поступил грант от США в размере $1,25 миллиарда

Сегодня, 29 марта, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $1,253 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Денежные средства предоставлены США через Целевой фонд Всемирного банка, в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE).

Куда пойдут деньги

Грантовое финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности:

пенсионные выплаты,

поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для ВПЛ),

обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников ГСЧС и работников ЗВО.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Р Ф Украина получила от США уже $15,5 млрд в форме грантов.

На сегодняшний день в Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) Проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» на общую сумму $14,9 млрд и 1,4 млрд евро (ссуды МБРР, кредиты МАР, гранты Целевого фонда многих доноров).

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что на 29 марта международная поддержка в Бюджет Украины с начала полномасштабной войны составляет $41,3 млрд.

«За менее 3 месяцев 2023 года уже почти +$10 млрд», — написал он в Telegram.