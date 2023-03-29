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29 марта 2023, 19:47 Читати українською

В Минфине назвали сумму, которая ежемесячно тратится на военные нужды

На военные нужды ежемесячно тратится 130 млрд грн, а доходы госбюджета составляют всего 80 млрд. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

На военные нужды ежемесячно тратится 130 млрд грн, а доходы госбюджета составляют всего 80 млрд.
Фото: slovoidilo.ua

«Ключевая задача — создать условия для финансирования военного бюджета (ведь госбюджет получает 80 млрд грн доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд грн в месяц)», — говорится в сообщении.

В Ассоциации напомнили, что на прошлой неделе Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды на 518 млрд грн.

Кроме этого глава Минфина добавил, что Всемирный банк обнародовал новое исследование по убыткам и потерям, которые понесла экономика Украины. Сейчас наша страна нуждается в восстановлении и реконструкции до $411 млрд.

Восстановление

Восстановление будет осуществляться по таким ключевым направлениям как:

  • энергетическая инфраструктура,
  • разминирование,
  • вопросы утраченного или поврежденного жилья граждан,
  • вопросы социальной инфраструктуры,
  • создание условий для развития бизнеса в Украине.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 марта 2023, 19:58
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А сколько в матрас ?
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