На военные нужды ежемесячно тратится 130 млрд грн, а доходы госбюджета составляют всего 80 млрд. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
В Минфине назвали сумму, которая ежемесячно тратится на военные нужды
«Ключевая задача — создать условия для финансирования военного бюджета (ведь госбюджет получает 80 млрд грн доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд грн в месяц)», — говорится в сообщении.
В Ассоциации напомнили, что на прошлой неделе Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды на 518 млрд грн.
Кроме этого глава Минфина добавил, что Всемирный банк обнародовал новое исследование по убыткам и потерям, которые понесла экономика Украины. Сейчас наша страна нуждается в восстановлении и реконструкции до $411 млрд.
Восстановление
Восстановление будет осуществляться по таким ключевым направлениям как:
- энергетическая инфраструктура,
- разминирование,
- вопросы утраченного или поврежденного жилья граждан,
- вопросы социальной инфраструктуры,
- создание условий для развития бизнеса в Украине.
Источник: Минфин
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