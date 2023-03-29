Курс валют на вечер 29 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 29 марта Закрытие 29 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,57/39,97 39,67/40,06 10/9

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,35 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−38,00, евро — 40,70−40,96 грн.

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