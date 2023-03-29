К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 29 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
|
Открытие 29 марта
|
Закрытие 29 марта
|
Изменения
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
39,57/39,97
|
39,67/40,06
|
10/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,35 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−38,00, евро — 40,70−40,96 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии