Какие отрасли пострадали больше всего в 2022 году. Статистика Госстата

Государственная служба статистики обнародовала динамику падения базовых отраслей украинской экономики за 2022 год. Наибольший спад был в строительстве — на 65,1% по сравнению с 2021 годом, в том числе в жилищном строительстве — на 62,4%. Об этом сообщает глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram .

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Промышленное производство сократилось на 36,9%. В частности, добывающая промышленность — на 37,9%, перерабатывающая — на 41,2%, производство и распределение электроэнергии, газа, тепла — на 30,7%.

Грузооборот упал на 42,7%, пассажирооборот упал на 50,4%. Розничная торговля (оборот) свалилась на 21,4%.

«Цифры падения в базовых отраслях дают большее понимание масштаба и динамики потерь в экономической активности, вызванных агрессией РФ», — отметил Гетманцев.

По его словам, из помесячной динамики промышленности понятно, что наибольшее падение было в марте прошлого года, когда промпроизводство сократилось более чем на половину.

С освобождением севера и северо-востока в апреле началось постепенное восстановление, продолжавшееся до сентября, но оно было сорвано из-за террористических обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ.

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Среди отраслей промышленности наибольшие потери зафиксировали:

экспортно ориентированные отрасли, в т. ч. с концентрацией промышленных активов в зоне боевых действий (добыча железной руды упала на 61,7%,

с концентрацией промышленных активов в зоне боевых действий (добыча железной руды упала на 61,7%, производство кокса упало на 58,2%, металлургическое производство упало на 66,5%),

энергоемкие отрасли (химическое производство упало на 62%),

отрасли, подвергшиеся тяжелым разрушениям (нефтепереработка), или отрасли завязаны на другие пострадавшие сектора (как например производство строительных материалов упало на 65,4%).

Меньше пострадали отрасли, ориентированные на внутренний рынок, прежде всего в части производства товаров первой необходимости (пищепром, легкая промышленность, фарма), определенные виды машиностроения, падение в которых было меньше общего промышленного производства.

В этом контексте розничная торговля также показала меньшие потери по сравнению с другими базовыми отраслями.