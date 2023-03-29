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29 марта 2023, 18:48 Читати українською

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Национальном банке ожидают по меньшей мере один дополнительный процент роста ВВП в 2023 году. Последний прогноз, обнародованный в январе, предполагал рост экономики в текущем году на 0,3%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает Forbes.

В Национальном банке ожидают по меньшей мере один дополнительный процент роста ВВП в 2023 году.
Фото: bank.gov.ua

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По его словам, наблюдается улучшение ситуации в энергетическом секторе.

Николайчук отметил, что Нацбанк не предусматривает перебоев в снабжении электроэнергией до конца года, хотя во время составления предварительного прогноза ожидалось, что дефицит мощностей сохранится и в течение второго-третьего кварталов.

«Поэтому учитывая результаты первого квартала, мы ожидаем по меньшей мере одного дополнительного процентного пункта экономического роста в этом году», — подчеркнул замглавы НБУ.

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По его словам, увеличение международной помощи может позволить правительству финансировать больший дефицит бюджета и предоставить дополнительный фискальный импульс для экономики.

Николайчук добавил, что реализация проектов, финансирование и восстановление могут способствовать более быстрому восстановлению экономики.

«Это был один из положительных факторов, который мы не предполагали в январе, но он может иметь значение для прогноза», — отметил он.

По словам Николайчука, в прогнозе также следует учитывать возможное улучшение условий торговли из-за снижения цен на нефть и газ.

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«Следовательно вероятно, что мы пересмотрим наш январский прогноз в сторону повышения. Конкретные цифры будут в конце апреля», — резюмировал замглавы Нацбанка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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