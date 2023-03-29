Проверки и штрафы возвращаются. Чего ждать бизнесу с 1 июля

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 марта 2023, 18:24 Читати українською

Проверки и штрафы возвращаются. Чего ждать бизнесу с 1 июля

Налоговую систему Украины с 1 июля вернут до того состояния, как она функционировала до начала войны. Возвратятся налоговые проверки и штрафы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Данила Гетманцева.

Налоговую систему Украины с 1 июля вернут до того состояния, как она функционировала до начала войны.
Фото: focus.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что ждать бизнеса

Как отметил Гетманцев, «в среднем в месяц собираем налоги 80 млрд гривен, а на войну мы тратили 130 млрд гривен».

«То есть остальные мы собираем за счет заимствований, облигаций. Наши партнеры не дают денег на безопасность и оборону, это те деньги, которые мы должны собирать внутри страны», — сказал он.

Гетманцев сообщил, что конкретно предлагается отмена 2% налога с оборота, который был введен весной прошлого года и является альтернативой общей системе налогообложения.

«Мы считаем, что он сыграл свою роль и соглашаемся с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля», — сказал депутат из президентской фракции.

По его словам, кроме этого, это возобновление документальных проверок на тех территориях, где не идут боевые действия и возобновление наказаний за невыполнение налоговых обязанностей на тех территориях, где не идут военные действия.

«Собственно этим и приводится система налоговая к тому состоянию тех правил, которые существовали в мирное время до начала активной фазы войны», — сказал Гетманцев.

Напомним

Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+30
SZlats
SZlats
29 марта 2023, 19:08
#
Гетманцев не убиваемый … за год войны как была совковая система так и осталась какие там реформы с учетом реалий войны патенты на деятельность, а зачем одним словом мрак и кассовый фетешизм))))))
+
+30
mariupol2023
mariupol2023
29 марта 2023, 19:53
#
Просто нечисть… закончится война, таких, как Гетманцев будут вешать на столбах
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 марта 2023, 20:00
#
Поэтому криворожские будут тянуть с ней как можно дольше. Роман 1984.
+
+15
xsw341
xsw341
29 марта 2023, 20:02
#
Пусть с себя сначала начнут и уберут все воровские схемы
+
+15
zevs1
zevs1
29 марта 2023, 20:05
#
Гетманцев открывает охоту, дата названа.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают BatonUA, Exba, Анна Недогибченко и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами