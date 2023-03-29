UBS решил вернуть своего бывшего гендиректора для поглощения Credit Suisse

Совет директоров UBS Group назначил новым генеральным директором швейцарского банка 62-летнего Серджио Эрмотти, занимавшего этот пост с 2010 до 2020 год, сообщила пресс-служба группы.

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Решение принято «в свете новых задач и приоритетов», стоящих перед UBS после объявления о приобретении Credit Suisse, отмечается в пресс-релизе.

Эрмотти, который в настоящее время возглавляет правление страховой компании Swiss Re, вступит в должность с 5 апреля 2023 года. Он сменит на этом посту 57-летнего Ральфа Хамерса, который возглавляет UBS с ноября 2020 года, но «согласился уйти в отставку, чтобы служить интересам нового объединения швейцарского финансового сектора и страны», говорится в заявлении UBS.

Хамерс останется в UBS и будет советником Эрмотти в течение переходного периода, чтобы обеспечить успешное закрытие сделки и плавную передачу активов.

Напомним

19 марта было объявлено о том, что UBS согласился приобрести своего столкнувшегося с трудностями конкурента Credit Suisse. Сделка по слиянию двух банков с активами в $1,6 трлн, штатом в 120 000 человек и сложным балансом обещает быть сложной, подчеркивает Bloomberg. UBS решил отказаться от услуг Хамерса, у которого за плечами не было опыта крупных слияний и поглощений, отмечает Reuters.

Эрмотти возглавлял UBS с 2011 по 2020 год, и за эти девять лет «успешно изменил положение банка после серьезных проблем, связанных с глобальным финансовым кризисом», отмечается в пресс-релизе группы. Эрмотти удалось реформировать политику управления UBS после того, как банк потерял $2,3 млрд в результате махинаций трейдера, напоминает Bloomberg.

Акции UBS на закрытии биржи 28 марта в Цюрихе подорожали на 1,69% до 17,74 швейцарсцкого франка за бумагу. На бирже Нью-Йорка акции UBS послезакрытия основных торгов 28 марта росли в цене на 0,88% — до $19,44.