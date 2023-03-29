UBS решил вернуть своего бывшего гендиректора для поглощения Credit Suisse

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 марта 2023, 17:40 Читати українською

UBS решил вернуть своего бывшего гендиректора для поглощения Credit Suisse

Совет директоров UBS Group назначил новым генеральным директором швейцарского банка 62-летнего Серджио Эрмотти, занимавшего этот пост с 2010 до 2020 год, сообщила пресс-служба группы.

Совет директоров UBS Group назначил новым генеральным директором швейцарского банка 62-летнего Серджио Эрмотти, занимавшего этот пост с 2010 до 2020 год, сообщила пресс-служба группы.► Читайте«Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахРешение принято «в свете новых задач и приоритетов», стоящих перед UBS после объявления о приобретении Credit Suisse, отмечается в пресс-релизе.

► Читайте«Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Решение принято «в свете новых задач и приоритетов», стоящих перед UBS после объявления о приобретении Credit Suisse, отмечается в пресс-релизе.

Эрмотти, который в настоящее время возглавляет правление страховой компании Swiss Re, вступит в должность с 5 апреля 2023 года. Он сменит на этом посту 57-летнего Ральфа Хамерса, который возглавляет UBS с ноября 2020 года, но «согласился уйти в отставку, чтобы служить интересам нового объединения швейцарского финансового сектора и страны», говорится в заявлении UBS.

Хамерс останется в UBS и будет советником Эрмотти в течение переходного периода, чтобы обеспечить успешное закрытие сделки и плавную передачу активов.

Напомним

19 марта было объявлено о том, что UBS согласился приобрести своего столкнувшегося с трудностями конкурента Credit Suisse. Сделка по слиянию двух банков с активами в $1,6 трлн, штатом в 120 000 человек и сложным балансом обещает быть сложной, подчеркивает Bloomberg. UBS решил отказаться от услуг Хамерса, у которого за плечами не было опыта крупных слияний и поглощений, отмечает Reuters.

Эрмотти возглавлял UBS с 2011 по 2020 год, и за эти девять лет «успешно изменил положение банка после серьезных проблем, связанных с глобальным финансовым кризисом», отмечается в пресс-релизе группы. Эрмотти удалось реформировать политику управления UBS после того, как банк потерял $2,3 млрд в результате махинаций трейдера, напоминает Bloomberg.

Акции UBS на закрытии биржи 28 марта в Цюрихе подорожали на 1,69% до 17,74 швейцарсцкого франка за бумагу. На бирже Нью-Йорка акции UBS послезакрытия основных торгов 28 марта росли в цене на 0,88% — до $19,44.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами