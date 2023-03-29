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29 марта 2023, 17:02 Читати українською

Pepsi представила новый логотип впервые за 14 лет

Pepsi представила новый логотип и систему визуальной идентификации, которые начнут использоваться к 125-летию бренда этой осенью в США и Канаде, а на мировом рынке появятся в 2024-м, сообщила пресс-служба американской компании.

Pepsi представила новый логотип и систему визуальной идентификации, которые начнут использоваться к 125-летию бренда этой осенью в США и Канаде, а на мировом рынке появятся в 2024-м, сообщила пресс-служба американской компании.► Читайте«Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахВпервые за 14 летЭто первое обновление культового логотипа Pepsi в виде земного шара за 14 лет, отмечается в пресс-релизе.
Фото: pepsico.com

► Читайте«Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Впервые за 14 лет

Это первое обновление культового логотипа Pepsi в виде земного шара за 14 лет, отмечается в пресс-релизе.

Цель переосмысления логотипа состояла в том, чтобы вселить в потребителей «большую энергию, уверенность и смелость», рассказал USA Today главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини. Директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан объяснил CNN, что фокус-группам нравится логотип со словом Pepsi внутри земного шара, но выделенный курсивом шрифт и немного приглушенный синий цвет не излучают необходимой уверенности и энергии, «которые на самом деле представляет бренд».

В цветовой палитре нового дизайна использованы ярко-синий электрик и черный цвета. Черный цвет еще раз демонстрирует приверженность бренда к напитку без сахара Pepsi Zero Sugar (это цвет банок этого напитка), а новый визуально четкий силуэт банки с напитком олицетворяет «доступность бренда для всех», отмечается в пресс-релизе.

Слово Pepsi в новом логотипе написано жирным шрифтом черного цвета, что «отражает уверенность и бескомпромиссность бренда».

Реакция акций

Акции PepsiCo к закрытию торгов на бирже Nasdaq 28 марта теряли в цене 0,03%. На премаркете 29 марта на новости о смене логотипа дорожали на 0,93%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
nitrolog
nitrolog
29 марта 2023, 18:33
#
Ну якщо шрифт змінили тоді ок, буду купляти
+
+12
preyvanamor
preyvanamor
29 марта 2023, 20:06
#
Не знаю, що там з лого, але мені смак рерсі все-таки краще ніж соса-соли
+
0
nitrolog
nitrolog
29 марта 2023, 20:09
#
Набагато краще
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