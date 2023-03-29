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29 марта 2023, 16:16 Читати українською

Хакеры взломали биржу Safemoon и вывели криптоактивов на $9 миллионов

Децентрализованная криптовалютная биржа Safemoon на основе сети BNB Chain подверглась взлому, в результате которого из ее пула ликвидности было выведено около $9 млн. Об этом пишет Bits.media.

Децентрализованная криптовалютная биржа Safemoon на основе сети BNB Chain подверглась взлому, в результате которого из ее пула ликвидности было выведено около $9 млн.

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«Сообществу @SAFEMOON: мы хотим сообщить, что наш LP [пул ликвидности] был скомпрометирован», — сообщила биржа в Твиттере, добавив что предпринимает незамедлительные меры для решения проблемы.

По данным сервиса BscScan, из пула ликвидности биржи было выведено криптоактивов почти на $9 млн. Специалисты по кибербезопасности из компании Peckshield отметили, что в недавнем обновлении биржи появилась функция public burn, которая облегчила взлом.

Эта опция позволяла любому пользователю сжигать токены с другого адреса. Хакер смог искусственно поднять цену токена SFM, а затем продал достаточное количество токенов обратно в пул ликвидности в той же транзакции, считают в Peckshield.

«Злоумышленник смог сжечь большую часть SFM, что увеличило цену токена», — объяснили в Peckshield. Спустя несколько часов после взлома хакеры добавили к одной транзакции сообщение, в котором говорилось, что они хотят вернуть использованные средства.

По данным PeckShield, хакеры уже вернули BNB на сумму более $1,2 млн.

«Эй, расслабьтесь, мы случайно предприняли атаку против вас, мы хотели бы вернуть средства, настроить безопасный канал связи, давайте поговорим», — написали хакеры.

Напомним

Согласно недавнему отчету PeckShield, итого в феврале было украдено криптовалюты на $35,5 млн. Самые большое количество взломов — 141 — пришлось на 11 февраля. В феврале Организация объединенных наций (ООН) представила Комитету по санкциям в отношении КНДР отчет, согласно которому в 2022 году северокорейские хакеры украли больше криптоактивов, чем за любой другой год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+12
yarg
yarg
29 марта 2023, 16:37
#
Это вранье. крипта — она же неукрадаемая !
+
+15
FogBRD
FogBRD
29 марта 2023, 19:12
#
Мелкие монеты очень легко взламываются.
+
0
yarg
yarg
29 марта 2023, 20:07
#
И мелкие биржи и мелкие кошельки…
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