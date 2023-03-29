АктаБанк полностью ликвидировали

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НБУ признал Актабанк неплатежеспособным в сентябре 2014 года, процедура ликвидации началась с января 2015 года.

По результатам внеплановых проверок в Нацбанке заявляли, что банк не выполняет требования законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов. В частности, банк в период с 2012 по 2014 год обналичил валюты на 65 млрд грн в эквиваленте.

Процедура ликвидации должна завершиться в 2018 году, но ее продолжали.

По данным НБУ, владельцами банка указана оффшорная компания с Британских Виргинских островов Онора Холдингс, Артур Ермолаев (сын бизнесмена Вадима Ермолаева), а также ряд миноритарных акционеров.

В настоящее время Артур Ермолаев занимает должность вице-президента Федерации киберспорта Украины.