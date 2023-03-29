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29 марта 2023, 15:51 Читати українською

АктаБанк полностью ликвидировали

Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил ликвидацию коммерческого банка АктаБанк из Днепра. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчики АктаБанка получили более 565 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил ликвидацию коммерческого банка АктаБанк из Днепра.

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НБУ признал Актабанк неплатежеспособным в сентябре 2014 года, процедура ликвидации началась с января 2015 года.

По результатам внеплановых проверок в Нацбанке заявляли, что банк не выполняет требования законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов. В частности, банк в период с 2012 по 2014 год обналичил валюты на 65 млрд грн в эквиваленте.

Процедура ликвидации должна завершиться в 2018 году, но ее продолжали.

По данным НБУ, владельцами банка указана оффшорная компания с Британских Виргинских островов Онора Холдингс, Артур Ермолаев (сын бизнесмена Вадима Ермолаева), а также ряд миноритарных акционеров.

В настоящее время Артур Ермолаев занимает должность вице-президента Федерации киберспорта Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
29 марта 2023, 16:45
#
Бах
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 марта 2023, 18:14
#
НБУ визнав АктаБанк неплатоспроможним у вересні 2014 року,
процедура ліквідації розпочалася із січня 2015 року.

Ліквідація закінчилась у березні 2023 року, хоча законодавчо
встановлений термін ліквідації такого малого банку
повинен бути не більше 3-х років…

Вісім років ликвідатор отримував пристойну зарплатню тільки за те,
що приходив на роботу пару днів на місяць і так всі вісім років поспіль…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 марта 2023, 19:42
#
Прикольный был банк, особенно когда ежедневно
продавал одним и тем же трём физлицам
по миллиону баксов наличными…
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