Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил ликвидацию коммерческого банка АктаБанк из Днепра. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчики АктаБанка получили более 565 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
АктаБанк полностью ликвидировали
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
НБУ признал Актабанк неплатежеспособным в сентябре 2014 года, процедура ликвидации началась с января 2015 года.
По результатам внеплановых проверок в Нацбанке заявляли, что банк не выполняет требования законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов. В частности, банк в период с 2012 по 2014 год обналичил валюты на 65 млрд грн в эквиваленте.
Процедура ликвидации должна завершиться в 2018 году, но ее продолжали.
По данным НБУ, владельцами банка указана оффшорная компания с Британских Виргинских островов Онора Холдингс, Артур Ермолаев (сын бизнесмена Вадима Ермолаева), а также ряд миноритарных акционеров.
В настоящее время Артур Ермолаев занимает должность вице-президента Федерации киберспорта Украины.
Комментарии - 3
процедура ліквідації розпочалася із січня 2015 року.
Ліквідація закінчилась у березні 2023 року, хоча законодавчо
встановлений термін ліквідації такого малого банку
повинен бути не більше 3-х років…
Вісім років ликвідатор отримував пристойну зарплатню тільки за те,
що приходив на роботу пару днів на місяць і так всі вісім років поспіль…
продавал одним и тем же трём физлицам
по миллиону баксов наличными…