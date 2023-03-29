Укрэнерго: В Киеве и в 12 областях перебои со светом

Из-за штормового ветра, снега с дождем и повреждения в сетях облэнерго возникли значительные обесточивания потребителей в 12 областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Проблемы с подачей

В частности, проблемы с подачей электроэнергии потребителям зафиксированы в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях.

В Киеве из-за непогоды ввели стабилизационные отключения в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов. Отключения происходят согласно стабилизационным графикам, сообщает ДТЭК.

Также графики были использованы в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области.

Аварийные отключения введены в Киевской области из-за аварий в сетях. Наиболее аварийные отключения применяются в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.