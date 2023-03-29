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29 марта 2023, 10:06 Читати українською

Рецессия растет, а США захватывают европейский рынок нефти: что нужно знать утром

Кратко о главном на международных рынках.

Кратко о главном на международных рынках.

Американские акции снизились во вторник

S&P 500 потерял 0,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,5%, а индекс Dow Jones снизился на 0,1%. После того как угроза полномасштабного банковского кризиса уменьшилась, в центре внимания инвесторов снова возникла рецессия (к ней экономику могут подтолкнуть более высокие процентные ставки). С вероятностью 62%, оценивают участники рынка, в мае ФРС оставит их без изменения, а с вероятностью 38% — ставки будут повышены еще на 0,25%. На прошлой неделе трейдеры с 83-процентной вероятностью были уверены в том, что через месяц ставки не изменятся.

Вероятность рецессии в США снова растет

По мнению опрошенных Bloomberg экономистов, этот показатель на горизонте следующих 12 месяцев увеличился до 65% по сравнению с 60% в феврале. Все — из-за дальнейшего повышения процентных ставок, а также растущего риска ужесточения условий кредитования после банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank в начале марта. Кроме того, эксперты прогнозируют: инфляция в США будет более устойчивой, чем ранее ожидалось, и составит 3,9% по итогам 2023 года (по сравнению ожиданиями 3,4% в предыдущем опросе). Также эксперты прогнозируют рост безработицы в Штатах — до 3,9% в 2023 году и до 4,7% во втором квартале 2024 года.

Акции Азии в основном растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 0,7%, японский Nikkei прибавил 0,8%, сингапурский STI увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,1%, а южнокорейский Kospi и Shanghai Composite практически не изменились. Настроения инвесторов в Азии улучшились на фоне снижения опасений по поводу банковского кризиса. Также поддержку рынкам в регионе оказал стремительный рост акций китайского интернет-гиганта Alibaba. Вчера он объявил о планах разделиться на шесть компаний. Эти действия существенно снизят будущие риски относительно регуляторного вмешательства со стороны китайских властей. В ходе сегодняшних торгов бумаги Alibaba растут более чем на 13%.

США стали главным поставщиком нефти в Европу

По данным Евростата, в декабре 2022 года США экспортировали в Европейский союз почти 34,5 млн баррелей нефти, что составляет около 18% от общего объема импорта ЕС. Ранее главным поставщиком нефти в ЕС была Россия. На ее долю приходилось более 30% от общего объема импорта энергоресурсов. Но из-за санкций объемы экспорта российской нефти в Европу с весны 2022 года начали стремительно снижаться.

Тем не менее России удалось перенаправить весь объем экспорта, который ранее приходился на ЕС, в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, замечает Fox News.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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