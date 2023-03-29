Акции Virgin Orbit обвалились на 26% из-за проблем с финансированием

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 марта 2023, 9:27 Читати українською

Акции Virgin Orbit обвалились на 26% из-за проблем с финансированием

Капитализация компании Virgin Orbit бизнесмена Ричарда Брэнсона снизилась более чем на четверть на торгах во вторник, 28 марта. По состоянию на вечер вторника котировки аэрокосмической компании упали 26% — до $0,4 за бумагу. На минимуме цена падала на 30% — до $0,38, минимального значения за все время торгов. Всего за последний год стоимость компании обвалилась на 92%.

Капитализация компании Virgin Orbit бизнесмена Ричарда Брэнсона снизилась более чем на четверть на торгах во вторник, 28 марта.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Причина снижения

Снижение котировок наблюдалось на фоне сообщения о том, что Virgin Orbit продлевает неоплачиваемый отпуск для своих сотрудников и ищет новое финансирование. Об этом генеральный директор Дэн Харт сообщил в письме сотрудникам.

«Наши переговоры об инвестировании средств были очень динамичными в течение последних нескольких дней, они продолжаются и еще не достигли той стадии, когда мы можем предоставить полную информацию», — сообщил он.

В середине марта Virgin Orbit отправила почти весь персонал в недельный отпуск из-за финансовых проблем. По данным телеканала CNBC, речь шла о неоплачиваемом отпуске. Большинство сотрудников компании до сих пор остаются в неоплачиваемом отпуске, о котором Харт объявил 15 марта.

Напомним

Компания бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Orbit была основана в 2017 году. Она специализируется на запуске спутников на околоземную орбиту для коммерческих клиентов и государственных компаний. Компания дебютировала на фондовом рынке в конце 2021 года. Стоимость компании после выхода на биржу превысила $3,5 млрд.

В январе первый запуск компанией Virgin Orbit спутников с территории Британии завершился неудачей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами