Акции Virgin Orbit обвалились на 26% из-за проблем с финансированием

Снижение котировок наблюдалось на фоне сообщения о том, что Virgin Orbit продлевает неоплачиваемый отпуск для своих сотрудников и ищет новое финансирование. Об этом генеральный директор Дэн Харт сообщил в письме сотрудникам.

«Наши переговоры об инвестировании средств были очень динамичными в течение последних нескольких дней, они продолжаются и еще не достигли той стадии, когда мы можем предоставить полную информацию», — сообщил он.