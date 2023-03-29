Капитализация компании Virgin Orbit бизнесмена Ричарда Брэнсона снизилась более чем на четверть на торгах во вторник, 28 марта. По состоянию на вечер вторника котировки аэрокосмической компании упали 26% — до $0,4 за бумагу. На минимуме цена падала на 30% — до $0,38, минимального значения за все время торгов. Всего за последний год стоимость компании обвалилась на 92%.
Акции Virgin Orbit обвалились на 26% из-за проблем с финансированием
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Причина снижения
Снижение котировок наблюдалось на фоне сообщения о том, что Virgin Orbit продлевает неоплачиваемый отпуск для своих сотрудников и ищет новое финансирование. Об этом генеральный директор Дэн Харт сообщил в письме сотрудникам.
«Наши переговоры об инвестировании средств были очень динамичными в течение последних нескольких дней, они продолжаются и еще не достигли той стадии, когда мы можем предоставить полную информацию», — сообщил он.
В середине марта Virgin Orbit отправила почти весь персонал в недельный отпуск из-за финансовых проблем. По данным телеканала CNBC, речь шла о неоплачиваемом отпуске. Большинство сотрудников компании до сих пор остаются в неоплачиваемом отпуске, о котором Харт объявил 15 марта.
Напомним
Компания бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Orbit была основана в 2017 году. Она специализируется на запуске спутников на околоземную орбиту для коммерческих клиентов и государственных компаний. Компания дебютировала на фондовом рынке в конце 2021 года. Стоимость компании после выхода на биржу превысила $3,5 млрд.
В январе первый запуск компанией Virgin Orbit спутников с территории Британии завершился неудачей.
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