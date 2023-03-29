Шмыгаль анонсировал перерасчет пенсий в апреле: кого это коснется

Индексация пенсий

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство провело уже вторую индексацию пенсионных выплат во время полномасштабной войны. По состоянию на сегодняшний день все пенсии за март полностью выплачены», — говорится в заявлении.

По словам Шмыгаля, в марте пенсии выросли почти на 20%. Индексация затронула 10,5 миллиона украинских пенсионеров. Средний размер повышения составил около 600 гривен. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5200 гривен. Также было произведено повышение выплат военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Средний размер повышения для этих категорий пенсионеров превысил тысячу гривен.

«Теперь в апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев. Дополнительные доплаты по возрасту, введение которых в свое время инициировал президент Владимир Зеленский, также остаются в силе», — сказал премьер-министр.

Какие пенсионеры получат перерасчет

Как писал ранее «Минфин», это касается, например, тех пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2021 году, но продолжает работать. Соответственно за 2 последних года у них увеличился страховой стаж на 24 месяца.

Именно такие граждане получат в апреле перерасчет пенсии по обновленному страховому стажу, что влияет на размер пенсии.