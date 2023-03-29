В апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале.
Шмыгаль анонсировал перерасчет пенсий в апреле: кого это коснется
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Индексация пенсий
«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство провело уже вторую индексацию пенсионных выплат во время полномасштабной войны. По состоянию на сегодняшний день все пенсии за март полностью выплачены», — говорится в заявлении.
По словам Шмыгаля, в марте пенсии выросли почти на 20%. Индексация затронула 10,5 миллиона украинских пенсионеров. Средний размер повышения составил около 600 гривен. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5200 гривен. Также было произведено повышение выплат военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Средний размер повышения для этих категорий пенсионеров превысил тысячу гривен.
«Теперь в апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев. Дополнительные доплаты по возрасту, введение которых в свое время инициировал президент Владимир Зеленский, также остаются в силе», — сказал премьер-министр.
Какие пенсионеры получат перерасчет
Как писал ранее «Минфин», это касается, например, тех пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2021 году, но продолжает работать. Соответственно за 2 последних года у них увеличился страховой стаж на 24 месяца.
Именно такие граждане получат в апреле перерасчет пенсии по обновленному страховому стажу, что влияет на размер пенсии.
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