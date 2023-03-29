29 марта европейская валюта подорожала на 23 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,61 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро подорожал на 23 копейки. Официальный курс валют
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Валютный рынок
28 марта НБУ установил официальный курс на уровне 39,38 гривны за евро .
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
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Источник: Минфин
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