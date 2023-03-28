28 марта 2023 года Нацбанк выпускает памятную медаль «Город героев — Чернигов», посвященную празднованию подвига, массового героизма и стойкости граждан города, который с первых часов вторжения РФ в Украину находился под круглосуточными обстрелами. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ выпустил памятную медаль «Город героев — Чернигов» (фото)
Что известно о медали
Медаль изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса — 16,5 г, диаметр — 35,0 мм, тираж — до 100 000 штук. Группа монеты — гладкая.
На аверсе медали размещено: вверху надписи — 2023/Украина, внизу — малый Государственный Герб Украины, в центре, на фоне стилизованной карты города, строки из поэзии Лины Костенко: Кусок земли, ты называешься Украиной/ Ты был до нас ты будешь после нас/ Лина Костенко; стилизованную композицию из исторических культовых сооружений города; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка (слева).
На реверсе медали на зеркальном фоне размещена надпись — Чернигов/Город героев, делящая поле медали надвое: в верхней части — зеркальная композиция, символизирующая сопротивление российским оккупантам, несмотря на разрушение; в нижней — стилизованная панорама города с его историческими постройками.
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