НБУ выпустил памятную медаль «Город героев — Чернигов» (фото)

На аверсе медали размещено: вверху надписи — 2023/Украина, внизу — малый Государственный Герб Украины, в центре, на фоне стилизованной карты города, строки из поэзии Лины Костенко: Кусок земли, ты называешься Украиной/ Ты был до нас ты будешь после нас/ Лина Костенко; стилизованную композицию из исторических культовых сооружений города; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка (слева).