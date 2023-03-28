За первые три месяца 2023 года объем средств, привлеченных в ходе IPO на биржах материкового Китая, упал на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. С 1 января по 27 марта компании выручили около 54,4 млрд юаней ($7,9 млрд) против ¥179,9 млрд ($26,2 млрд) годом ранее, сообщает китайское издание Yicai Global.
Объем привлеченных на IPO в Китае средств в первом квартале упал на 70%
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Что известно
IPO за эти три месяца провели 62 компании, тогда как в январе — марте 2022 года на биржу вышли 86 компаний.
Восемь первичных размещений было проведено на бирже для технологических компаний STARMarket (подразделение Шанхайской фондовой биржи), 13 — на ChiNext Board (подразделение Шэньчжэньской фондовой биржи). Еще 21 IPO состоялось на Пекинской фондовой бирже, восемь — на основной площадке Шэньчжэньской фондовой биржи и еще 12 — на основной площадке Шанхайской фондовой биржи. Больше всего средств — ¥24,1 млрд ($3,5 млрд) — было привлечено на ChiNext Board.
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В первый день торгов все 62 бумаги в основном показали хороший результат, подорожав в среднем на 42,1%.
Шесть новых акций подорожали в два раза и больше. Самый большой рост после своего дебюта показали бумаги IT-компании Shanghai Information2Software (+176,7%), самый низкий — акции производителя транспортных средств Zhejiang Taotao Vehicle (+20,1%).
При этом Yicai Global отмечает, что ранее бумаги, напротив, быстро теряли в цене после IPO.
Андеррайтерами размещений стали 26 брокерских компаний, которые за три месяца 2023 года заработали на спонсорских сборах в общей сложности ¥3,8 млрд. Годом ранее андеррайтеры получили ¥8 млрд.
Между тем Bloomberg сообщил, что гигант электронной коммерции Alibaba планирует разделить свой бизнес на шесть компаний. Каждая из них потенциально сможет самостоятельно выйти на биржу.
Акции Alibaba на фоне этой новости в моменте подскочили на Нью-Йорской фондовой бирже на 7%. В Китае у компании есть листинг на Гонконгской фондовой бирже, однако торги там уже закончились.
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