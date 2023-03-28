Объем привлеченных на IPO в Китае средств в первом квартале упал на 70%

Восемь первичных размещений было проведено на бирже для технологических компаний STARMarket (подразделение Шанхайской фондовой биржи), 13 — на ChiNext Board (подразделение Шэньчжэньской фондовой биржи). Еще 21 IPO состоялось на Пекинской фондовой бирже, восемь — на основной площадке Шэньчжэньской фондовой биржи и еще 12 — на основной площадке Шанхайской фондовой биржи. Больше всего средств — ¥24,1 млрд ($3,5 млрд) — было привлечено на ChiNext Board.

IPO за эти три месяца провели 62 компании, тогда как в январе — марте 2022 года на биржу вышли 86 компаний.

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В первый день торгов все 62 бумаги в основном показали хороший результат, подорожав в среднем на 42,1%.

Шесть новых акций подорожали в два раза и больше. Самый большой рост после своего дебюта показали бумаги IT-компании Shanghai Information2Software (+176,7%), самый низкий — акции производителя транспортных средств Zhejiang Taotao Vehicle (+20,1%).

При этом Yicai Global отмечает, что ранее бумаги, напротив, быстро теряли в цене после IPO.

Андеррайтерами размещений стали 26 брокерских компаний, которые за три месяца 2023 года заработали на спонсорских сборах в общей сложности ¥3,8 млрд. Годом ранее андеррайтеры получили ¥8 млрд. Читайте: Китайский рынок IPO достиг рекордного показателя в 2022 году