Кадровые изменения в НБУ: Руководителем Офиса Правления стала Оксана Ковалева

Оксана Ковалева с декабря 2022 года работала в Национальном банке в должности менеджера Офиса Правления НБУ и исполняла обязанности руководителя этого подразделения.

До назначения в НБУ работала главным консультантом главного управления экспертно-аналитического обеспечения директората по экономической политике Офиса Президента Украины.

С 2020 года работала в проектном офисе реформ при Министерстве финансов Украины, поддерживаемом ЕБРР.

Приступала к трудовому пути в банке с иностранным капиталом — АО «Укрсоцбанк», имеет опыт работы в АО «Ощадбанк».