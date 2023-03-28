Руководителем Офиса Правления НБУ и институциональных отношений Национального банка Украины с 27 марта 2023 года назначена Оксана Ковалева. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Кадровые изменения в НБУ: Руководителем Офиса Правления стала Оксана Ковалева
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Чем будет заниматься в НБУ
К сфере ее ответственности будет входить, в частности:
- развитие институциональных отношений НБУ со стейкхолдерами;
- развитие взаимодействия НБУ с Офисом Президента, Верховной Радой, Кабмином, другими органами государственной власти;
- организация и сопровождение деятельности Правления НБУ;
- организация, содействие и сопровождение взаимодействия НБУ с Советом НБУ;
- поддержка публичных коммуникаций и международных связей с участием членов Правления НБУ.
Офис Правления НБУ и институциональных отношений относится к вертикали подчинения «Общий блок», куратором которой является Председатель Национального банка Андрей Пышный.
Кто такая Ковалева
Оксана Ковалева с декабря 2022 года работала в Национальном банке в должности менеджера Офиса Правления НБУ и исполняла обязанности руководителя этого подразделения.
До назначения в НБУ работала главным консультантом главного управления экспертно-аналитического обеспечения директората по экономической политике Офиса Президента Украины.
С 2020 года работала в проектном офисе реформ при Министерстве финансов Украины, поддерживаемом ЕБРР.
Приступала к трудовому пути в банке с иностранным капиталом — АО «Укрсоцбанк», имеет опыт работы в АО «Ощадбанк».
Комментарии