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28 марта 2023, 14:57 Читати українською

Кадровые изменения в НБУ: Руководителем Офиса Правления стала Оксана Ковалева

Руководителем Офиса Правления НБУ и институциональных отношений Национального банка Украины с 27 марта 2023 года назначена Оксана Ковалева. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Руководителем Офиса Правления НБУ и институциональных отношений Национального банка Украины с 27 марта 2023 года назначена Оксана Ковалева.
Фото: bank.gov.ua

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Чем будет заниматься в НБУ

К сфере ее ответственности будет входить, в частности:

  • развитие институциональных отношений НБУ со стейкхолдерами;
  • развитие взаимодействия НБУ с Офисом Президента, Верховной Радой, Кабмином, другими органами государственной власти;
  • организация и сопровождение деятельности Правления НБУ;
  • организация, содействие и сопровождение взаимодействия НБУ с Советом НБУ;
  • поддержка публичных коммуникаций и международных связей с участием членов Правления НБУ.

Офис Правления НБУ и институциональных отношений относится к вертикали подчинения «Общий блок», куратором которой является Председатель Национального банка Андрей Пышный.

Кто такая Ковалева

Оксана Ковалева с декабря 2022 года работала в Национальном банке в должности менеджера Офиса Правления НБУ и исполняла обязанности руководителя этого подразделения.

До назначения в НБУ работала главным консультантом главного управления экспертно-аналитического обеспечения директората по экономической политике Офиса Президента Украины.

С 2020 года работала в проектном офисе реформ при Министерстве финансов Украины, поддерживаемом ЕБРР.

Приступала к трудовому пути в банке с иностранным капиталом — АО «Укрсоцбанк», имеет опыт работы в АО «Ощадбанк».

Источник: Минфин
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