Набсовет Приватбанка избрал нового председателя

Наблюдательный совет Приватбанка избрал своим председателем и независимым членом наблюдательного совета Нильса Мелнгайлиса. Об этом банк сообщил в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает Интерфакс-Украина.

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Что известно

Согласно сообщению, Мелнгайлис занимал должности главы наблюдательного совета эстонского Luminor, заместителя в PQH в Греции, неисполнительного директора Qualco Ltd в Великобритании и неисполнительного директора в Printful Inc., США.

Пресс-служба Приватбанка сообщала, что 22 марта состоялось представление нового состава наблюдательного совета управленческой команде банка.

Новый состав наблюдательного совета Привата

Нильс Мелнгайлис — глава наблюдательного совета банка Luminor со штаб-квартирой в Эстонии, работающего в странах Балтии;

Збигнев Ягейло, ранее более десяти лет возглавлявший польский PKO Bank;

Владимир Литвин — до февраля 2022 года он работал заместителем председателя государственного Ощадбанка, в частности, когда правление банка возглавлял нынешний глава НБУ Андрей Пышный;

Федерико Руссо — в 2007—2013 годах возглавлял украинский банк итальянской группы UniCredit.

Михай Ионеску — с 2012 года он работает в должности директора в Deutsche Bank.

Надир Азиз Шейх, более 39 лет работавший в структурах Citigroup в 7 странах, включая 6 лет опыта в «Citibank Украина». С 2019 года он уже является независимым членом наблюдательного совета Приватбанка, председателем комитета по аудиту, членом комитета по вопросам рисков, членом комитета по вопросам назначений, корпоративного управления и вознаграждений.

В то же время Кабмин сохранил в наблюдательном совете банка представителей государства — Сергея Алексиенко, Юлию Мецгер и Артема Шевалева.

Напомним

Как писал «Минфин», 27 декабря 2022 Кабинет министров прекратил полномочия текущего состава независимых членов наблюдательного совета государственного Приватбанка и назначил новых по результатам конкурса.