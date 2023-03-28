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28 марта 2023, 15:15 Читати українською

Набсовет Приватбанка избрал нового председателя

Наблюдательный совет Приватбанка избрал своим председателем и независимым членом наблюдательного совета Нильса Мелнгайлиса. Об этом банк сообщил в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает Интерфакс-Украина.

Наблюдательный совет Приватбанка избрал своим председателем и независимым членом наблюдательного совета Нильса Мелнгайлиса.

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Что известно

Согласно сообщению, Мелнгайлис занимал должности главы наблюдательного совета эстонского Luminor, заместителя в PQH в Греции, неисполнительного директора Qualco Ltd в Великобритании и неисполнительного директора в Printful Inc., США.

Пресс-служба Приватбанка сообщала, что 22 марта состоялось представление нового состава наблюдательного совета управленческой команде банка.

Новый состав наблюдательного совета Привата

  • Нильс Мелнгайлис — глава наблюдательного совета банка Luminor со штаб-квартирой в Эстонии, работающего в странах Балтии;
  • Збигнев Ягейло, ранее более десяти лет возглавлявший польский PKO Bank;
  • Владимир Литвин — до февраля 2022 года он работал заместителем председателя государственного Ощадбанка, в частности, когда правление банка возглавлял нынешний глава НБУ Андрей Пышный;
  • Федерико Руссо — в 2007—2013 годах возглавлял украинский банк итальянской группы UniCredit.
  • Михай Ионеску — с 2012 года он работает в должности директора в Deutsche Bank.
  • Надир Азиз Шейх, более 39 лет работавший в структурах Citigroup в 7 странах, включая 6 лет опыта в «Citibank Украина». С 2019 года он уже является независимым членом наблюдательного совета Приватбанка, председателем комитета по аудиту, членом комитета по вопросам рисков, членом комитета по вопросам назначений, корпоративного управления и вознаграждений.

В то же время Кабмин сохранил в наблюдательном совете банка представителей государства — Сергея Алексиенко, Юлию Мецгер и Артема Шевалева.

Напомним

Как писал «Минфин», 27 декабря 2022 Кабинет министров прекратил полномочия текущего состава независимых членов наблюдательного совета государственного Приватбанка и назначил новых по результатам конкурса.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
kingcity
kingcity
28 марта 2023, 16:21
#
Черговий «варяг»…
Найбільшим державним банком країни свора заїзджих «манагерів»-заробітчан керує. Соромно…
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 марта 2023, 17:37
#
+ 100. Можно добавить, что эта «волшебная девятка» и еще девять членов правления обходятся около 40 млн долларов в год! И это без жилья и транспорта.
У нас же богатая страна!!!
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 марта 2023, 16:55
#
Руссо снимает комиксы для детей. У него ещё брат есть.
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