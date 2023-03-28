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28 марта 2023, 16:36 Читати українською

НБУ выпустил памятную медаль «Город героев — Николаев» (фото)

28 марта 2023 года Нацбанк выпускает памятную медаль «Город героев — Николаев», посвященную празднованию подвига и устойчивости жителей города кораблей, который стал настоящей крепостью на пути российских захватчиков на юге Украины. Об этом говорится в сообщении регулятора.

28 марта 2023 года Нацбанк выпускает памятную медаль «Город героев — Николаев», посвященную празднованию подвига и устойчивости жителей города кораблей, который стал настоящей крепостью на пути российских захватчиков на юге Украины.

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Что известно о медали

Медаль изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса — 16,5 г, диаметр — 35,0 мм, тираж — до 100 000 штук. Группа монеты — гладкая.

На аверсе медали размещено: вверху надписи — 2023 / Украина, внизу — малый Государственный Герб Украины, в центре, на фоне стилизованной карты города, строки из исторического романа Лины Костенко «Берестечко»: Я знаю грамоту свободе — Ее подписывают мечи! /Лина Костенко; стилизованную композицию, подчеркивающую, что Николаев — город судостроения и морской порт; справа — здание единственного в стране Николаевского музея судостроения; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка (слева).

На реверсе медали на зеркальном фоне надпись — Николаев / Город героев, делящий поле медали надвое: в верхней части размещена зеркальная композиция, символизирующая сопротивление российскому оккупанту, несмотря на значительные разрушения, в нижней — стилизованная панорама города с его историческими и археологическими.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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