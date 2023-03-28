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28 марта 2023, 16:16 Читати українською

Налоговики назвали самые распространенные ошибки при подаче отчетности

Специалисты Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками составили список из пяти частых ошибок при подаче налоговой отчетности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками составили список из пяти частых ошибок при подаче налоговой отчетности.
Фото: pexels.com

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Самые распространенные ошибки

  • Неверно указана дата представления отчета.
  • Указывают фамилию имени отчества должностных лиц полностью. Следует указать — инициалы, фамилию должностных лиц налогоплательщика.
  • Не верно указывают наименование контролирующего органа, в который подается отчетность.
  • Отмечают сокращенное наименование налогоплательщика. Вместо этого нужно указывать полное наименование.
  • Не отображают информацию о приложениях, которые прилагаются к декларации и являются ее неотъемлемой частью.

«Следует помнить, если плательщиком налога в налоговой декларации не заполнен хотя бы один из обязательных реквизитов, то такая декларация не считается налоговой, кроме случаев, установленных пунктом 46.4 статьи 46 (пункт 48.7 статьи 48 Кодекса)», — говорится в сообщении.

В ГНС призвали плательщиков быть внимательными, и в случае вопросов обращаться за помощью к своему налоговому координатору.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что президент Владимир Зеленский подписал закон № 4366 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)», позволяющий платить налоги и коммуналку электронными деньгами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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