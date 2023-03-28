Компания Lyft сообщила о смене руководства

Как сообщает LBLV , ссылаясь на информацию Reuters, основатели сервиса такси Lyft Логан Грин и Джон Циммер покинут должности гендиректора и президента компании. Руководство компанией перейдет к Дэвиду Ришеру, который сейчас является членом совета директоров. Lyft старается не уступать более крупному конкуренту Uber.

Дэвид Ришер присоединился к совету директоров сервиса такси в 2021 году, а до этого руководил больше 10 лет некоммерческой организацией Worldreader.

Аналитики отметили, что слабый квартальный прогноз усугубил опасения инвесторов касательно ухудшения прибыли из-за снижения цен. Их снизили, чтобы не отставать от конкурента Uber с более высокой ценовой политикой, широкой географией работы и бизнесом доставки еды.

Дэвид Ришер при этом предложил акцентировать усилия на обслуживании водителей и на стоимости поездок.

Акции компании Lyft в прошлом году потеряли почти три четверти стоимости. С начала этого года капитализация компании снизилась на 13%, при этом Uber подорожал на 24%.

Сегодня котировки Lyft снизились на 2,74% до 9,60 доллара, сообщают аналитики LBLV.

Ставшей публичной в 2019 году, компания пока не представила отчет о годовой прибыли. Несмотря на то, что бизнес остановился во время пандемии, Lyft удалось сократить убытки.

Ожидается, что Дэвид Ришер станет генеральным директором компании 17 апреля. Предполагается, что его годовая зарплата будет на уровне 725 000 долларов, а бонус за подписание контракта составит 3,25 млн долларов.

Екатерина Матвеева, финансовый аналитик LBLV.