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28 марта 2023, 14:46 Читати українською

Евросоюз ищет способ блокировать импорт российского сжиженного газа — Bloomberg

Европейский Союз ищет способ предоставить государствам-членам возможность эффективно запрещать поставки сжиженного газа из РФ без введения новых энергетических санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский Союз ищет способ предоставить государствам-членам возможность эффективно запрещать поставки сжиженного газа из РФ без введения новых энергетических санкций.
Фото: pixabay.com

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Согласно документу, с которым ознакомилось издание, министры энергетики стран ЕС готовы одобрить предложение, которое предоставит правительствам стран-членов возможность временно запрещать российским экспортерам предварительное бронирование инфраструктурных мощностей, необходимых для осуществления поставок.

В то время как отдельные правительства стран-членов все еще будут нуждаться в консультациях, в том числе с другими странами ЕС и Европейской комиссией для применения такого механизма, этот инструмент потенциально может сократить поток энергоносителей из России к европейским потребителям.

Отмечается, что одобрение механизма станет предметом рассмотрения на встрече министров во вторник в Брюсселе. Инициатива все еще нуждается в одобрении Европарламента, предложившего собственные решения по сокращению импорта российского газа.

Читайте также: Си Цзиньпин не дал Путину согласия на увеличение поставок газа из РФ — Bloomberg

Стремление новых полномочий по блокированию импорта для государств-членов продвигают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Данный шаг является частью стремления стран ЕС отказаться от сжиженного российского газа после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

С тех пор потоки природного газа по трубопроводам в страны ЕС упали до рекордно низкого уровня, а объемы поставок сжиженного газа из России выросли.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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