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28 марта 2023, 14:02 Читати українською

Карта побыта в Польше: Украинские беженцы с 1 апреля могут подавать документы

С 1 апреля украинские беженцы в Польше со статусом PESEL UKR могут подавать документы на разрешение на временное пребывание (так называемая карта побыта). Это предусмотрено изменениями закона «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины», принятыми в январе 2023 года.

С 1 апреля украинские беженцы в Польше со статусом PESEL UKR могут подавать документы на разрешение на временное пребывание (так называемая карта побыта).
Фото: ukrainianinpoland.pl

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Согласно исследованию «Военные беженцы из Украины. Год в Польше», проведенном EWL вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, почти половина беженцев (45%) из Украины планируют остаться в Польше — по крайней мере, на год или несколько лет после окончания войны.

На постоянное проживание намерены остаться только 6% граждан Украины, прибывших в Польшу из-за полномасштабного вторжения.

«Мы ожидаем, что именно эти граждане Украины в первую очередь будут подавать документы на карту побыту. Сложно оценить, какой именно процент официально трудоустроенных украинцев это сделает. Но мы видим рост интереса среди украинцев, которые консультируются у нас по делам легализации. Они хотят иметь документы на долгосрочное пребывание для понимания, сколько времени могут оставаться в Польше и как планировать свою жизнь. Карта побыту дает уверенность, что ни одно законодательство, принятое сегодня или завтра, не повлияет на их пребывание в Польше», — рассказывает Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL.

Кто может подать документы

Пока документы на карту побыту могут подавать граждане Украины со статусом UKR независимо от того, сколько времени они находятся в Польше по прибытии с 24 февраля 2022 года. Вместо этого получить вид могут только:

  • официально трудоустроены граждане Украины,
  • те, кто выполняет в Польше высококвалифицированную работу (ученые, инженеры, работники сектора IT),
  • граждане Украины, открывшие предпринимательскую деятельность.

Гражданам Украины, не отвечающим этим основаниям, польский закон о поддержке украинцев гарантирует легальное пребывание до 23 августа 2023 года. Изменения в закон не урегулируют возможность получения карты побыту гражданами Украины, которые ведут бизнес в Украине или работают дистанционно в Украине, но находятся в Польше.

Те украинцы, кто находился на территории Польши до 24 февраля 2022, могут подавать документы на стандартных началах (работа, обучение, ведение бизнеса, воссоединение семьи).

Что дает карта побыту

Разрешение на временное пребывание (карта побыту) дает украинским беженцам доступ к польскому рынку труда на срок выдачи вида (максимально до 3 лет), возможность менять работодателя без необходимости получения новой карты побыту, а также свободного перемещения в другие страны Европы. Отказать или задержать выдачу карты могут в случае, если гражданин Украины неправильно заполнил анкету или подал неполный пакет документов. Отсутствует возможность подачи документов онлайн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+12
MaxTirpiz
MaxTirpiz
28 марта 2023, 14:36
#
У підсумку лишаться у Польщі відсотки з тих, хто виїхав. Але найбільш розумні та кваліфіковані.
+
0
wijamit390
wijamit390
28 марта 2023, 18:22
#
Все верно, нужно смотреть не сколько останется, а кто.
Весь средний класс останется там.
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