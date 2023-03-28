Фондовые рынки растут, но расслабляться рано: что нужно знать утром

Фондовые индексы США в основном выросли в понедельник

S&P 500 прибавил 0,2%, индекс Dow Jones — 0,6%, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,5%. Опасения инвесторов относительно банковского сектора продолжают снижаться. Все потому, что регуляторы предлагают различные меры для поддержки отрасли. На фоне этого даже индекс региональных банков Америки — S&P Regional Banks — вырос вчера на 0,9%.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 0,5%, южнокорейский Kospi прибавил 0,6%, сингапурский STI увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 0,7% и 0,1% соответственно, а японский Nikkei практически не изменился. Все — из-за снижения опасений инвесторов по поводу недавних потрясений в банковском секторе.

BlackRock: рынки ошибаются, ожидая снижения ставок в США

Крупнейший в мире управляющий активами прогнозирует, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки. Это, по мнению экспертов, будет происходить, даже несмотря на то, что инвесторы на фоне опасений банковского кризиса ожидают обратного. В BlackRock же прогнозируют фазу чуть более мягкого сдерживания инфляции, но по-прежнему без снижения процентных ставок в этом году. Реализовать ожидания рынка, по оценкам BlackRock, ФРС сможет только в случае, если возникнет более серьезный банковский кризис, который, вероятно, вызовет глубокую рецессию.

Акции энергетических компаний дорожают на фоне роста нефтяных цен

Отраслевой индекс — S&P 500 Energy — вчера вырос на 2,1%. Среди лидеров роста: Schlumberger (+5%), Hess (+3,6%), Targa Resources (+3,5%), Marathon Petroleum (+3,4%) и Devon Energy. Акции энергетических компаний США в понедельник торговались с повышением, поскольку цены на нефть продолжили расти. Этому способствовало ослабление беспокойства по поводу банковского кризиса, а также сокращение экспорта нефти из Ирака. По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли на 4,1%, до $78,12 за баррель, а контракты на WTI прибавили 5,1% до $72,81.

В 2022 году сделки с частными инвестициями в Азии упали на 44%

По данным Bain & Company, в 2022 году общая стоимость сделок на рынке прямых инвестиций в Азии снизилась до $198 млрд по сравнению с $354 млрд годом ранее. Снижение объемов прямых инвестиций авторы исследования связали с уменьшением готовности инвесторов к риску на фоне высокой инфляции и геополитической напряженности. Сохраняющаяся макроэкономическая неопределенность наряду с растущими затратами и ухудшением финансовых показателей компаний продолжат оказывать давление на инвесторов в Азии и в 2023 году, считают в Bain & Company.