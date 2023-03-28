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28 марта 2023, 9:48 Читати українською

Бизнес в войну: «плюс» 202 тысячи ФОП за год (инфографика)

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают активно развивать малый бизнес. За последний год в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ было зарегистрировано более 202 тысяч новых ФОП. Большинство новых бизнесов открывается в сфере розничной торговли. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают активно развивать малый бизнес.

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После начала войны, некоторое время реестры не работали и открыть ФОП было невозможно. После возобновления возможности открывать собственное дело с помощью Дия только за первые сутки было зарегистрировано более тысячи новых бизнесов.

Уже в апреле их количество возросло в десять раз — до 12,6 тысячи дел. С тех пор количество новых ФОП увеличивалось, достигнув пика в сентябре с 20,1 тысячи.

После небольшого спада в течение осени и начала зимы, вероятнее всего, связанного с блекаутами и массовыми обстрелами Россией гражданской инфраструктуры, в начале 2023 г. количество новых малых и средних бизнесов снова начало расти.

Наибольшее количество новых ФОП с начала полномасштабного вторжения зарегистрировали киевляне — 29 тысяч. На Львовщине появилось 16,8 тысячи ФОП, замыкает тройку Днепропетровщина — там зарегистрировали 15,9 тысячи новых бизнесов.

Война изменила также направления деятельности малого и среднего бизнеса. Так, перед началом полномасштабного вторжения первое место по количеству регистраций новых ФОП занимал КВЭД «Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность», а категории «Оказание информационных услуг» и «Оказание других индивидуальных услуг» занимали третью и четвертую позиции. .

Год великой войны изменил ситуацию — в 2022 в топ ворвались ФОПы, связанные с торговлей. Новые фопы-программисты сдвинулись на второе место, уступая бизнесам в сфере розничной торговли. Третье место занимает бизнес в сфере оптовой торговли автотранспортом. В то же время информационные и индивидуальные услуги занимают 5 и 7 места в перечне соответственно.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 марта 2023, 10:51
#
В стране зарегистрировано
всего 2440тыс ФОПов…
+
0
brigadirius
brigadirius
28 марта 2023, 11:17
#
Логічно. При Щипачі бути невеликою та середньою фірмою неможливо, через блокування податкових накладних. Тому середній та малий бізнес переходить на ФОПи.
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